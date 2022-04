München/Boston - Daniel Theis und die Boston Celtics haben auch ihr zweites Spiel in den Playoffs der NBA gewonnen. Der Rekordmeister besiegte die Brooklyn Nets dank einer starken zweiten Hälfte mit 114:107 und führt in der Serie Best of Seven nun mit 2:0. Theis stand eine gute halbe Stunde auf dem Parkett und kam auf 15 Punkte und sechs Rebounds.

Die Celtics um Superstar Jayson Tatum (19 Punkte) lagen kurz vor der Pause bereits mit 45:62 zurück, ehe sie die Partie drehten. Jaylen Brown erzielte als Bostons Topscorer 22 Punkte, bei den Nets kam Kevin Durant auf 27. Kyrie Irving, der im ersten Spiel noch mit 39 Punkten geglänzt hatte, blieb mit zehn Zählern deutlich hinter den Erwartungen.

Bucks verlieren zu Hause gegen Bulls

Titelverteidiger Milwaukee Bucks musste unterdessen den ersten Dämpfer in der K.o.-Runde einstecken. Trotz der 33 Punkte und 18 Rebounds von MVP-Kandidat Giannis Antetokounmpo verloren die Bucks in eigener Halle mit 110:114 gegen die Chicago Bulls, in der Playoff-Serie steht es nun 1:1, die nächste Partie wird in Chicago gespielt.

Im dritten Spiel der Nacht zu Donnerstag führte Joel Embiid (33 Punkte, 13 Rebounds) seine Philadelphia 76ers zum dritten Sieg gegen die Toronto Raptors. Raptors-Starcenter Pascal Siakam erzielte magere zwölf Zähler und steht mit seinem Team beim Stand von 0:3 in der Serie vor dem Aus.

