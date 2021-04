Köln - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat im vierten Einsatz nach seinem Wechsel innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NBA zu den Chicago Bulls seinen ersten Sieg gefeiert.

Gegen Titelkandidat Brooklyn Nets setzten sich die Bulls in eigener Halle am Sonntag 115:107 durch, der von den Boston Celtics verpflichtete Theis zeigte mit zehn Punkten seine bislang beste Leistung im neuen Trikot.

Nets weiterhin ohne Durant und Harden

Überragender Spieler bei Chicago war der ebenfalls kurz vor der Trade Deadline geholte Nikola Vucevic. Der Montenegriner, vor Theis die Nummer eins auf der Center-Position, kam auf 22 Punkte und 13 Rebounds. Als Topscorer bei den Bulls erzielte Zach Lavine noch drei Punkte mehr.

Chicago liegt mit 20 Siegen und 28 Niederlagen in der Eastern Conference auf Platz zehn, der zur Teilnahme an den Qualfikationspielen zu den Play-offs berechtigt. Brooklyn (34:16), das ohne James Harden sowie Kevin Durant (beide noch angeschlagen) spielte und in Kyrie Irving (24 Punkte) seinen besten Werfer hatte, ist Zweiter.

