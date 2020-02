München/Los Angeles - Zum zweiten Mal seit dem tragischen Tod ihres Mannes Kobe Bryant und der gemeinsamen Tochter Gianna in Folge eines Helikopterabsturzes hat sich Vanessa Bryant via Instagram zu Wort gemeldet.

Auf Instagram postete die Witwe ein Video mit Aufnahmen der beiden auf dem Basketball-Court von Bryants Mamba-Akademie und gab tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt.

Der Post im Wortlaut:

"Ich habe mich bisher geweigert, meine Gefühle in Worte zu fassen. Mein Gehirn will nicht akzeptieren, dass sowohl Kobe als auch Gigi nicht mehr da sind. Ich kann nicht beides gleichzeitig verarbeiten. Es ist, als ob ich versuche, das Verschwinden von Kobe zu verarbeiten, aber mein Körper weigert sich zu akzeptieren, dass meine Gigi nie wieder zu mir zurückkommen wird. Es fühlt sich falsch an."

"Warum sollte ich an einem neuen Tag aufwachen können, wenn mein kleines Mädchen diese Möglichkeit nicht hat? Ich bin sehr aufgebracht. Sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich. Dann wird mir aber bewusst, dass ich stark sein und für meine drei Töchter da sein muss."

"Es ist verrückt, dass ich nicht bei Kobe und Gigi bin, aber dennoch dankbar, dass ich mit Natalia, Bianka und Capri hier sein darf. Ich weiß, dass das, was ich fühle, normal ist. Es ist Teil des Trauerprozesses."

"Ich wollte meine Geschichte für den Fall, dass es da draußen jemanden gibt, der einen vergleichbaren Verlust erlebt hat, einfach teilen. Gott, ich wünschte, sie wären hier und dieser Albtraum wäre vorbei. Ich bete für alle Opfer dieser schrecklichen Tragödie. Bitte betet weiterhin für alle."

