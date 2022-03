München/Memphis - Der Mörder des ehemaligen NBA-Profis Lorenzen Wright ist am Montag in Memphis von einem Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden, wie "ESPN" berichtet. Wright war im Juli 2010 in einem Feld in Memphis erschossen aufgefunden worden.

Die Jury beriet sich etwa zwei Stunden, ehe sie Wrights Mörder Billy Ray Turner wegen Mordes, versuchten Mordes und Verschwörung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilte.

Außerhalb des Gerichtssaals zeigte sich Deborah Marion, Wrights Mutter, hocherfreut über das Urteil: "Ich werde nie einen Schlussstrich unter der Sache ziehen können, da ich meinen Sohn nie wiedersehen werde. Aber immerhin bringt das Urteil etwas Gerechtigkeit für mich und meine Familie."

Wrights Ex-Frau ebenfalls in den Mord verwickelt

Der Mord an Wright ist einer der bekanntesten Kriminalfälle in der Geschichte von Memphis. Wrights Leiche war am 28. Juli 2010 mit mehreren Schusswunden in einem Feld gefunden worden, nachdem der langjährige NBA-Profi mehrere Tage lang vermisst worden war.

Die Staatsanwaltschaft hatte zudem behauptet, dass Wrights Ex-Frau Sherra Wright den Plan entwickelt hätte Wright mithilfe von Turner umzubringen. Sherra Wright hatte im Juli 2019 ein überraschenden Geständnis wegen Beihilfe zum Mord abgelegt und war zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Lorenzen Wright lief in seiner Karriere in insgesamt 778 NBA-Spielen für verschiedene Teams auf. Der Center war im NBA-Draft 1996 von den Los Angeles Clippers in der ersten Runde an siebter Stelle ausgewählt worden.

