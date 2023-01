Köln (SID) - Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo hat die Milwaukee Bucks in der NBA mit einer weiteren Ausnahme-Vorstellung zum nächsten Sieg geführt. Der 28-Jährige kam beim 135:110 gegen die New Orleans Pelicans auf 50 Punkte und verfehlte seinen Karrierebestwert damit nur knapp. Für die Bucks war es der vierte Sieg in Serie, auf dem Weg in die Play-offs hat das Team weiterhin Rang drei der Eastern Conference inne.

Antetokounmpo knackte zum zweiten Mal in der laufenden Saison die 50-Punkte-Marke, erst Anfang Januar hatte er mit 55 Zählern gegen die Washington Wizards seinen eigenen Rekord verbessert. Gegen die Pelicans steuerte er nun zudem 13 Rebounds bei, der Sieg geriet nie in Gefahr.

In der Western Conference stoppten die Memphis Grizzlies indes ihren Abwärtstrend. Nach fünf Niederlagen in Serie gelang ein 112:100 gegen die Indiana Pacers, Ja Morant überragte mit einem Triple-Double: 27 Punkte, 15 Assists, 10 Rebounds. Die Grizzlies festigten damit Rang zwei im Westen. Bei den Pacers fehlt der deutsche Nationalspieler Daniel Theis nach seiner Knie-Operation weiterhin, ein Comeback ist mittlerweile aber zumindest absehbar.