München - Die Brooklyn Nets bereiten sich aktuell auf die Rückkehr von Kyrie Irving vor. Der Superstar, der nicht gegen Covid-19 geimpft ist und damit auch keine Heimspiele im Barclays Center in New York bestreiten darf, wird der Franchise in Kürze wieder bei Auswärtsspielen zur Verfügung stehen.

Dass diese Rolle als Teilzeitspieler die Kontinuität der Nets beeinträchtigen, oder teamintern zu Problemen führen könnte, glaubt Superstar-Kollege Kevin Durant nicht. "Haben Sie ihn spielen sehen?", fragte er die US-Journalisten nach der 102:110-Pleite gegen die Philadelphia 76ers.

"Er ist ein Meister. Er kann 60 Prozent, 70 Prozent seiner Würfe treffen, wenn man ihn nicht bewacht. Er ist ein Spieler mit hohem IQ. Wir werden Spielzüge für ihn ausführen, wir werden versuchen, ihn zu finden. Wir spielen Team-Basketball - aber er kann sich anpassen und alles da draußen machen, also machen wir uns keine Sorgen um ihn."

Durant und Harden freuen sich über Irving-Rückkehr

Bereits vor Beginn der aktuellen Saison hatten die Nets Irving aufgrund seiner fehlenden Impfbereitschaft aus dem Kader entfernt. Nach einer Reihe von Verletzungen und Covid-bedingten Problemen entschied sich die Führungsetage allerdings dazu, den 29-Jährigen wieder zurückzuholen.

Der dritte Nets-Superstar, James Harden, äußerte sich indes kurz und bündig zur Rückkehr des Point Guards. Auf die Frage, wie Irving am Mittwoch bei seiner ersten Trainingseinheit ausgesehen habe, antwortete er: "Wie Kyrie. Elite."

Dem schloss sich auch Durant an. "Er sah großartig aus. Ich weiß, dass er wahrscheinlich noch ein bisschen mehr spielen will, bevor er in Spielsituationen kommt, aber für mich sah er großartig aus."

Nets-Trainer Nash will locker bleiben

Trainer Steve Nash versucht sich indes keine Gedanken zu machen, ob es bei der Integration ins Team Probleme geben könnte. "Ich bin vielleicht ein bisschen naiv, aber ich denke, ich halte es einfach. Kyrie spielt auswärts und wir finden heraus, wie er sich wieder in die Gruppe einfügt, seinen Rhythmus und seinen Platz im Team findet, und wenn wir nach Hause kommen, sind wir wieder ganz normal."

Und weiter: "Ich versuche, es nicht zu sehr zu analysieren oder zu verkomplizieren, sondern es zu genießen und ihn in die Lage zu versetzen, erfolgreich zu sein und Spaß an dem zu haben, was er tut. Dann kann es sich positiv auswirken, dass er wieder da ist, und das kann sich hoffentlich auch auf uns auswirken, wenn die Jungs nicht in jedem einzelnen Spiel so stark belastet werden."

Wann genau Irving in dieser Saison für die Franchise debütieren wird, ist noch nicht bekannt. Am wahrscheinlichsten sind aktuell die Auswärtsspiele am 5. Januar bei den Indiana Pacers oder am 12. Januar gegen die Chicago Bulls.

