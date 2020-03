Los Angeles - Basketball-Star Kevin Love von den Cleveland Cavaliers spendet Arena-Mitarbeitern 100.000 Dollar als Soforthilfe. Wegen der Unterbrechung des Spielbetriebs in der nordamerikanischen Profiliga NBA aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Beschäftigen in den 29 Spielstätten mit erheblichen finanziellen Einbußen rechnen. Auch die NHL stellte den Spielbetrieb vorübergehend ein, große Konzerte finden in den Hallen in naher Zukunft ebenfalls nicht statt.

US-Sport-Magazin Locker Room - immer in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0:00 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de

"Ich hoffe, dass in Zeiten dieser Krise andere nachziehen, um unsere Gemeinschaft zu unterstützen", schrieb Love bei Instagram. Die Cavaliers arbeiten bereits an einem Plan, um die Mitarbeiter in ihrem Heimstadion Rocket Mortgage Fieldhouse entsprechend zu entschädigen.

Auch Mark Cuban, Besitzer der Dallas Mavericks um Nationalspieler Maxi Kleber, lässt seine Mitarbeiter im American Airlines Center nicht im Stich. So erhalten alle nach Stunden Beschäftigen zunächst denselben Lohn, den sie verdient hätten, wenn die kommenden vier Heimspiele der Mavericks stattgefunden hätten. Auch viele andere Teams arbeiten an entsprechenden Notfallplänen.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.

Anzeige: Die NBA live und on demand auf DAZN