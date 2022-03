Köln - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder kommt mit den Houston Rockets in der nordamerikanischen Profiliga NBA kurz vor Saisonende besser in Schwung. Die Texaner gewannen bei den Portland Trail Blazers 115:98 und feierten damit erstmals seit der Verpflichtung Schröders Mitte Februar zwei Siege in Folge.

Schon am Vortag hatten die Rockets ebenfalls in Portland gewonnen.

Schröder kam erneut von der Bank, zeigte eine gute Leistung und verbuchte zehn Punkte sowie acht Assists. Trotz nun drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen bleiben die Rockets in der Western Conference das Team mit der schlechtesten Saisonbilanz.

Wagner-Brüder unterliegen mit Orlando

Auch die starken Wagner-Brüder konnten die 110:114-Niederlage nach Verlängerung von Orlando Magic bei den Sacramento Kings nicht verhindern.

Rookie Franz Wagner war mit 19 Punkten Topscorer der Magic, Moritz Wagner kam auf 15 Zähler.

Orlando, das wie Houston bei 20 Siegen und 55 Niederlagen steht, bleibt das schlechteste Team der Eastern Conference.

