Köln - Als Headcoach an der Seitenlinie wird man Basketball-Legende Dirk Nowitzki wohl nicht sehen. Als Trainer zu arbeiten, sei "das Letzte, was ich tun möchte", sagte der gebürtige Würzburger bei einer Pressekonferenz in seiner Wahlheimat Dallas.

Knapp drei Jahre nach seinem Karriereende ziehen die Mavericks am Mittwoch Nowitzkis Nummer 41 unter die Hallendecke - und vergeben sie nie wieder. Der mittlerweile 43-jährige Nowitzki, der 21 Spielzeiten für die NBA-Franchise gespielt und diese 2011 zur bislang einzigen Meisterschaft geführt hatte, ist derzeit als Sonderberater ("Special Advisor") für Dallas tätig.

Was genau seine Rolle sei, wisse er selbst nicht, blödelte Nowitzki. Er könne sich aber vorstellen, "mit den Jungs individuell zu arbeiten". Ansprachen zu führen und die Spieler als Gruppe zu motivieren, sei hingegen nichts für ihn: "Ich habe schon kaum Geduld mit meinen Kindern."

