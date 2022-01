München/Orlando - Franz Wagner wurde als Nummer 8 einen Pick früher gedraftet als Dirk Nowitzki und scheint in der NBA deutlich schneller zum Superstar zu mutieren. Mit seinen 38 Punkten im Spiel gegen die Milwaukee Bucks hat er sich sogar als "Rookie of the Year" ins Gespräch gebracht.

Keinem anderen Rookie gelangen in der laufenden Saison in einem Spiel so viele Punkte wie dem Berliner der Orlando Magic. Es gab auch noch nie einen Deutschen, der in seiner Debüt-Saison so viele Punkte in einem einzigen Spiel erzielte.

Damit nicht genug an Bestmarken: Er ist auch der jüngste Spieler Orlandos, dem jemals ein Spiel mit 30 Punkten gelang. Wer vor ihm diese Bestmarke hielt? Niemand Geringeres als Shaquille O'Neal.

"Franz ist ein phänomenaler Spieler. Das ist erst der Anfang für ihn, er hat ein enormes Potenzial", schwärmt sein Teamkollege Wendell Carter Jr. Trainer Jamahl Mosley lobt Wagner für seinen "Basketball-IQ, sein Verständnis für das Spiel und die Dinge, die er sieht."

Die besonderen Qualitäten von Wagner zeigten sich nicht nur in dem 38-Punkte-Spiel. Vielmehr ruft er diese beständig ab. Gegen die New Orleans Pelicans gelangen ihm beispielsweise 17 Punkte innerhalb von nur sieben Minuten Spielzeit. In drei der letzten fünf Spiele war er der Top-Scorer seiner Mannschaft.

Detlef Schrempf ist ein Fan von Moritz Wagner

Auch der frühere deutsche NBA-Star Detlef Schrempf, der 1985 genauso wie Wagner an Position 8 gepickt wurde, beobachtet die Anfänge von Wagner interessiert. "Er hat die Chance auf eine wirklich richtig große Karriere. Es ist noch sehr früh. Aber ich bin ein Fan und schaue mir seine Spiele an", sagte Schrempf gegenüber "MaxxSportz."

Der 20-Jährige ist der jüngere Bruder von Moritz Wagner, der im Jahre 2018 an Position 25 von den Los Angeles Lakers gepickt wurde und nun ebenfalls bei Orlando unter Vertrag steht.

Moritz ist mit durchschnittlich 6,8 Punkten zwar längst nicht so effektiv wie Franz, der auf einen Schnitt von 15,8 Punkte kommt. Doch auch er ist ein wichtiger Bestandteil der Magic, verbuchte beim letzten Aufeinandertreffen mit Milwaukee zum Beispiel 19 Punkte.

Ohnehin würden die beiden nicht miteinander konkurrieren, wie Moritz gegenüber der "Basket" klarstellte: "Der Eindruck des Konkurrenzkampfes kommt eher von extern. So wie ich das erlebe, ist da nur positives Gefühl dabei, wenn man seinen Bruder erfolgreich sieht."

Von den Playoff-Plätzen ist Orlando allerdings weit entfernt. Mit lediglich sieben Siegen sind sie das zweitschwächste Team der Eastern Conference.

Hoffnungsträger der Europameisterschaft 2022

Trotzdem sieht Franz Wagner viel Potenzial: "Ich glaube, dass ich hier eine richtig geile Situation vorfinde, mit vielen jungen Mitspielern, die sich beweisen wollen in dieser Liga." In dieser Saison würde es darum gehen, "gemeinsam zu lernen, eine gute Kultur zu schaffen, um ein erfolgreiches Team zu werden."

Gut möglich, dass auch der deutsche Basketball bald von seinen Fähigkeiten profitieren wird. Am 1. September beginnt die Europameisterschaft, die unter anderem auch in Berlin und Köln ausgetragen wird.

"Ich habe bislang noch nicht für die Nationalmannschaft gespielt, das ist auf jeden Fall etwas, was ich gerne machen möchte", sagt der junge Wagner. Moritz Wagner hingegen stand bereits bei den Olympischen Sommerspielen im deutschen Aufgebot.

Der deutsche Bundestrainer Gordon Herbert sagt im Interview mit "express.de": "Franz spielt wirklich eine grandiose Saison als Rookie und er würde sich sehr freuen, für Deutschland zu spielen."

Allerdings kennt er die möglichen Komplikationen: "Aus Erfahrung weiß ich, dass es manchmal kompliziert ist, die NBA-Profis dann auch bei Turnieren dabeizuhaben. Das ist allein aus Versicherungsgründen alles andere als einfach, aber wir versuchen unser Bestes."

Für einen NBA-Durchstarter wie Franz Wagner würde es sich sicher lohnen.

