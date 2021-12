Köln (SID) - Maximilian Kleber hat in der Basketball-Profiliga NBA mit den Dallas Mavericks erneut eine Niederlage kassiert. Die Texaner verloren bei den Minnesota Timberwolves in der Nacht zum Montag 105:111 und kippten mit 14 Siegen und 15 Niederlagen in eine negative Bilanz. Kleber (29) gelangen sechs Punkte und 14 Rebounds.

Heißeste Mannschaft der Liga mit 24:5 Siegen bleiben die Phoenix Suns, die beim 137:106 gegen die Charlotte Hornets ihr 14. Heimspiel in Serie gewannen. Die Detroit Pistons hingegen beendeten mit einem 100:90 gegen die Miami Heat nach 14 Spielen die längste Niederlagenserie ihrer Geschichte.