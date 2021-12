Köln - Die NBA passt ihr Corona-Protokoll an - und bevorzugt künftig offenbar geimpfte Spieler und Trainer. Dies berichtet "ESPN" am Montagabend mit Verweis auf ein Memo, das an die Teams der nordamerikanischen Basketball-Profiliga verschickt wurde. Demnach können Geimpfte bereits nach sechs Tagen das Protokoll verlassen, sofern Tests ergeben, dass sie nicht mehr infektiös sind.

Neue Regeln für Geimpfte

Dafür soll nun auch der sogenannte Ct-Wert als Parameter dienen. Zudem gibt es weiterhin die Möglichkeit, das Protokoll mit zwei negativen Tests zu verlassen, zwischen deren Entnahme 24 Stunden liegen. Bislang mussten positiv getestete Akteure zehn Tage in das Protokoll, unabhängig davon, ob der Betroffene geimpft war oder nicht.

Die Entscheidung, die Isolationsdauer bei entsprechenden Werten künftig zu verkürzen, beruhe auf wissenschaftlichen Analysen. Demnach sollen Personen, deren Ct-Wert bei 35 oder höher liegt, nicht mehr infektiös sein. Dieser Wert gibt laut Definition des Bundesministeriums für Gesundheit "die Anzahl an Messzyklen an, die innerhalb einer PCR-Probe durchgeführt wurden, um das Coronavirus nachweisen zu können." Ein hoher Ct-Wert spricht demnach für eine geringere Viruslast.

Der Spielbetrieb in der NBA wird seit Wochen von Corona-Infektionen beeinflusst. ESPN berichtete, dass allein in den vergangenen zwei Wochen 166 Spieler in das Corona-Protokoll aufgenommen wurden.

NBA-Boss Adam Silver bestätigte zudem, dass 90 Prozent der aktuellen Corona-Fälle auf die als besonders infektiös geltende Omikron-Variante zurückzuführen seien.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.