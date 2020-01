Köln (SID) - Rückkehrer Dennis Schröder hat mit Oklahoma City Thunder das deutsche Duell in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks gewonnen. Trotz einer erneut starken Vorstellung von Mavericks-Jungstar Luka Doncic gewann Oklahoma 106:101. In der Western Conference rückte Thunder als Siebter bis auf drei Siege an die Mavericks auf Rang fünf heran.

Schröder, der beim knappen Sieg gegen Meister Toronto Raptors zuletzt angeschlagen gefehlt hatte, erzielte 20 Punkte und war damit gemeinsam mit Danilo Gallinari bester Werfer bei Oklahoma. Bei Dallas reichten auch 35 Punkte und zehn Rebounds von Doncic nicht zum Sieg. Kleber kam auf 14 Punkte und bewies mit 14 Rebounds einmal mehr seine Stärke unter dem Korb.

Unterdessen feierte Daniel Theis mit Rekordmeister Boston Celtics den nächsten Sieg. Bei den Charlotte Hornets setzten sich Theis und seine Kollegen 109:92 durch und sind weiterhin Zweiter im Osten. Der deutsche Nationalspieler kam auf fünf Punkte und sechs Rebounds.