Berlin (SID) - Der Hype um das französische Basketball-Talent Victor Wembanyama hält an. Wie die NBA mitteilte, zeigt die Liga sämtliche Spiele des 18-Jährigen und seines Klubs Metropolitans 92 in Frankreichs Top-Liga live und umsonst in ihrer App. Der 2,21 Meter große Center gilt als Top-Kandidat für den NBA-Draft im kommenden Jahr. Selbst Superstar LeBron James hatte Wembanyama bereits als "Alien" bezeichnet.

Trotz seiner Größe besitzt Wembanyama eine enorme Beweglichkeit, einen starken Wurf und Spielmacher-Qualitäten, wie es sonst meist von Point Guards zu erwarten ist. Es ist anzunehmen, dass schlechte NBA-Teams absichtlich verlieren werden, um ihre Chancen auf Wembanyama beim Draft zu steigern.

Als erste Partie zeigt die NBA das Auswärtsspiel von Metropolitans 92 am Samstag (20.00 Uhr) bei JL Bourg Basket.