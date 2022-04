New York (SID) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics sind in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA nur noch einen Sieg vom Einzug ins Viertelfinale entfernt. Der Rekordmeister gewann bei den Brooklyn Nets mit 109:103 und führt in der "best of seven"-Serie nun mit 3:0. Spiel vier findet Montag (Ortszeit) erneut in Brooklyn statt.

Jayson Tatum war bester Werfer der Celtics mit 39 Punkten, Theis steuerte neun Zähler bei. Boston gelang es erneut, Brooklyns Kevin Durant zu neutralisieren: Der Superstar erzielte lediglich 16 Punkte. Boston führte im letzten Viertel bereits mit 15 Punkten, bevor die Nets noch einmal bis auf fünf Zähler herankamen.

Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks mussten beim Comeback von Topscorer Luka Doncic hingegen einen Rückschlag hinnehmen. In Salt Lake City unterlagen die Texaner den Utah Jazz mit 99:100 und kassierten den 2:2-Ausgleich in der Serie.

Doncic, der zuletzt am 10. April auf dem Parkett gestanden hatte, erzielte 30 Zähler. 39 Sekunden vor Schluss sorgte der Slowene mit einem Dreier für eine 99:95-Führung, doch Utah hatte die richtige Antwort parat. Spiel fünf findet Montag (Ortszeit) in Dallas statt.

Den Toronto Raptors gelang mit einem 110:102 bei den Philadelphia 76ers der erste Sieg, in der Serie steht es 3:1 für die Sixers. Die Minnesota Timberwolves glichen die Serie gegen die Grizzlies mit einem 119:118 in Memphis zum 2:2 aus.