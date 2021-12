Köln (SID) - Franz Wagner führte die Aufholjagd an, die vorweihnachtliche Niederlage seiner Orlando Magic in der NBA konnte der deutsche Basketball-Shootingstar aber nicht verhindern. Der 20 Jahre alte Rookie erzielte beim 104:110 gegen die New Orleans Pelicans 17 seiner 20 Punkte innerhalb von sieben Minuten im dritten Viertel. Plötzlich waren die Magic wieder in Schlagdistanz - und mussten doch die 26. Niederlage im 33. Saisonspiel hinnehmen.

Franz' älterer Bruder Moritz fehlte Orlando erneut, seit vergangener Woche ist der geimpfte Center im COVID-Protokoll der Liga, so wie zahlreiche weitere Spieler. Die NBA ächzt rund um Weihnachten unter den Corona-Ausfällen und bemüht sich deshalb um eine Einigung mit der Spielergewerkschaft NBPA über eine Verkürzung der Quarantänefrist.

Statt nach zehn Tagen dürften die Spieler dann bei negativen Tests bereits nach sechs Tagen zu ihren Teams zurückkehren. Das berichtet ESPN. Ob die Regelung schon bei den Christmas Games (26. Dezember) für Erleichterung bei den Teams sorgt, war zunächst noch unklar. Im Dezember mussten ligaweit bislang 130 Spieler in Quarantäne, 90 Prozent davon hatten sich mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert, wie NBA-Commissioner Adam Silver ESPN sagte.