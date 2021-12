München - Kurt Warners Lebensgeschichte liest sich wie ein Hollywood-Film. Der legendäre Quarterback wurde im NFL-Draft 1994 übergangen, er blieb jahrelang ohne Team. Warner spielte Arena-Football, räumte Regale im Supermarkt ein und versuchte sein Glück bei den Amsterdam Admirals in der NFL Europe. Erst vier Jahre später warf er als dritter Quarterback der damaligen St. Louis Rams seine ersten Pässe in der NFL.

Doch dann ging alles ganz schnell. Schon ein Jahr später gewann der mittlerweile 50-Jährige den Super Bowl und wurde MVP. Seit 2017 ist Warner in der Hall of Fame der NFL. Wie gesagt, die Story liest sich wie ein Märchen. Einen Film daraus zu machen, lag auf der Hand. Am 25. Dezember ist "American Underdog: The Kurt Warner Story" nun in den USA in die Kinos gekommen.

Wann und wie der Film in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch offen.

American Underdog: Zachary Levi spielt Kurt Warner

Gespielt wird Warner von Zachary Levi, unter anderem aus den Thor-Filmen von Marvel bekannt. Der zwölfjährige Beau Hart verkörpert den Quarterback in seinen jungen Jahren. "Ich habe alles getan, um das so gut wie möglich hinzubekommen", sagte Levi zu "People": "Mit der Essenz davon, wer Kurt war und wer er immer noch ist, habe ich versucht, ihm in den Footballszenen gerecht zu werden. Ich bin definitiv an den Punkt gekommen, an dem ich ein paar Dimes werfen konnte."

Allerdings halfen auch Stuntdoubles mit, die Footballszenen möglichst eindrucksvoll zu gestalten. Schließlich sollte der 41-jährige Levi nicht den Linebackern ausgesetzt werden, die auch im Film Jagd auf den Quarterback machen. Im Mittelpunkt des Biopics steht allerdings nicht die Football-Action, sondern die inspirierende Lebensgeschichte Warners.

Dennis Quaid übernahm erneut eine Rolle in einem Football-Film

Die Rolle von Warners Frau Brenda übernahm Schauspielerin Anna Paquin, Coach Dick Vermeil wird von Dennis Quaid gespielt. Quaid hat bekanntlich schon Erfahrung mit Football-Filmen, in dem 1999 veröffentlichten Kultfilm "An jedem verdammten Sonntag" spielte er den Quarterback Cap Rooney.

Letztlich ist "American Underdog: The Kurt Warner Story" ein typisches Sportdrama geworden, dessen Storytelling dem bekannten Rezept folgt. Ein Underdog verliert trotz Rückschlägen nie den Glauben, setzt sich gegen alle Widerstände durch, um am Ende zum strahlenden Helden zu werden.

Der Glaube Warners wird im Film thematisiert

Was schon bei "Rocky" hervorragend funktionierte, geht auch bei dem Kurt-Warner-Biopic auf. Die Kritiken zu dem Film sind überwiegend gut. Auch Warner selbst mag den Film und macht auf seinem Instagram-Account mächtig Werbung für das Sportlerdrama der Regie führenden Brüder Andrew und Jon Erwin.

Neben Football ist eines der Motive des Films der christliche Glauben Warners, der zusammen mit dem Familienleben für den zweifachen NFL-MVP über allem steht. Diese beiden Konstanten sind es, die Warner weiter an sich glauben lassen, als er für 5,50 Dollar die Stunde im Supermarkt schuftet, als ihm die Green Bay Packers keine Chance geben und als er sich über den Umweg Arena Football und NFL Europe schließlich doch noch für die NFL empfiehlt.

Wie gesagt, es ist eine Story wie aus dem Märchen. Nur dass sie tatsächlich so passiert ist. Bleibt nur zu hoffen, dass "American Underdog: The Kurt Warner Story" auch in Deutschland bald angeschaut werden kann.

Christian Stüwe

