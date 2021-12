München/Foxborough - Bill Belichick hat in seiner Karriere schon viele Meilensteine erreicht. Allen voran zu nennen sind sage und schreibe acht Super-Bowl-Siege.

Am Sonntagabend wird der 69-Jährige eine weitere bedeutende Marke knacken. Im Heimspiel gegen die Buffalo Bills (ab 19 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) steht er zum 800. Mal als Coach bei einem NFL-Spiel an der Seitenlinie. So häufig wie noch niemand zuvor.

Seine Bilanzen dabei sind beeindruckend. In der regulären Saison stehen 461 Siege, 274 Pleiten und nur einem Unentschieden gegenüber – in den Playoffs erreichte er 43 Siege bei 20 Niederlagen.

Belichick bricht reihenweise Rekorde

Seine bisherigen 799 Spiele erstrecken sich dabei über einen langen Zeitraum. 1975 startete Belichick als Assistent bei den Baltimore Colts, es folgten Stationen bei den Detroit Lions, Denver Broncocs, New York Giants, Cleveland Browns, New York Jets und den Patriots.

In der besten Football-Liga der Welt gibt es niemanden, der mehr Spiele gecoacht hat. Und es gibt niemanden, der eine derart lange Zeit am Stück in der NFL tätig war.

47 aufeinanderfolgende Jahre ist der 69-Jährige inzwischen aktiv, den 45-Jahre-Rekord von Dick LeBeau hat er längst übertroffen. Ansonsten gibt es ohnehin nur noch einen weiteren Trainer, der mehr als vier Jahrzehnte lang in der Liga gearbeitet hat. So ist der aktuelle Assistenztrainer der Tampa Bay Buccaneers, Tom Moore, seit 41 Jahren aktiv.

Henry und Andrews schwärmen

Für seine Spieler ist Belichick auch mit fast 70 Jahren ein außergewöhnlicher Coach. "Ich erinnere mich, dass wir uns letztes Jahr ein altes Giants-Video angesehen haben. Ich finde es auch cool, wenn er Videos von älteren Spielern zeigt, die hier gespielt haben", erklärte kürzlich der langjährige Patriots-Kapitän David Andrews.

"Wenn er das macht und Jungs in die Hall of Fame oder was auch immer kommen, zeigt er ihre Spiele und es macht Spaß, das zu sehen. Man erinnert sich an diese Spiele als Kind, aber sie jetzt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, ist ziemlich beeindruckend."

Auch Tight End Hunter Henry geriet beim Gedanken an seinen Cheftrainer ins Schwärmen. "Ich fühle mich einfach jedes Mal bereit, wenn ich da draußen bin - wegen ihm. Er hält uns alle auf einem hohen Niveau und hat hier eine großartige Kultur aufgebaut, der wir alle gerecht werden müssen."

Patriots gegen Bills unter Druck

Ob Belichick, der mit seinen inzwischen 22 Jahren bei den Patriots natürlich auch der am längsten amtierende NFL-Coach ist, auch vor dem Division-Duell gegen die Bills einen Film von früher zeigen wird, ist nicht bekannt.

Druck herrscht in Foxborough aber allemal. Nach der unerwarteten Pleite in der Vorwoche gegen die Indianapolis Colts lauert Buffalo in der AFC East dicht hinter New England. Verlieren die Pats, stünden beide Teams bei einer Bilanz von 9:6. Für einen guten Spot in den Playoffs keine optimale Ausgangslage.

All dies weiß natürlich auch Head Coach Belichick, der trotz seiner 800 NFL-Spiele in einer Kategorie noch Nachholbedarf hat. In der Liste der Cheftrainer mit den meisten Siegen rangiert er "nur" auf Platz drei ...

