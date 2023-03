Die Carolina Panthers trauern um ihren Gründer. Jerry Richardson starb Mittwochnacht im Alter von 86 Jahren. Der Unternehmer, dem eine Fastfood-Kette gehörte, war die treibende Kraft hinter der Franchise, die 1993 ins Leben gerufen und zwei Jahre später in die NFL aufgenommen wurde.

In einem Statement teilten David und Nicole Trepper, die die Panthers 2018 übernahmen, mit: "Jerry Richardsons Beitrag zum professionellen American Football in den Carolina-Staaten war historisch." Mit der Gründung des Klubs habe er "die Sportlandschaft in der Region verändert und den NFL-Fans hier ein Team geschenkt, das sie zu ihrem machten".

Während der Übernahme der Panthers durch David Tepper sei Richardson "unglaublich liebenswürdig" gewesen. Die Nachricht endet mit Beileidsbekundungen für Richardson Witwe Rosalind, die Familie und die Angehörigen.

Jerry Richardson gewann die NFL Championship

Richardson spielte zwei Jahre lang selbst in der NFL, an der Seite von Johnny Unitas als Receiver und Half Back für die Baltimore Colts. Im NFL Championship Game 1959 gegen die New York Giants (31:16) fing er einen Touchdown-Pass des Superstars.

Wegen finanzieller Streitigkeiten kehrte er der Liga jedoch den Rücken. Nach der Gründung der Panthers als 29. Klub galt Richardson als einer der mächtigsten Klubbesitzer.

Jerry Richardson litt unter Herzproblemen

Bereits vor mehr als 20 Jahren litt er unter gesundheitlichen Problemen. 2002 erfolgte eine vierfache Bypass-Operation, 2008 wurde ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt, am 2. Februar 2009 unterzog er sich einer Herztransplantation.

Verbunden blieb Richardson bis zuletzt seiner Alma Mater, dem Wofford College in Spartanburg, South Carolina. Im Februar 2021 schenkte er der Universität 150 Millionen US-Dollar, womit seine Zuwendungen auf mehr als 250 Millionen US-Dollar stiegen. Die Basketball-Halle und die Leichtathletik-Anlage tragen seinen Namen, ebenso wie das Football-Stadion der Charlotte 49ers an der UNC.