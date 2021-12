München/Minnesota - Gerade einmal elf Tage waren seit seiner Schulterverletzung vergangen. Niemand hätte erwartet, dass Dalvin Cook überhaupt so früh wieder auf das Spielfeld zurückkehren würde. Noch überraschender war allerdings, in welcher Form sich der Running Back der Minnesota Vikings beim 36:28-Sieg gegen die Pittsburgh Steelers präsentierte.

Cook war mit 205 Rushing-Yards und zwei Touchdowns der Mann des Spiels. Alleine in der ersten Hälfte der Partie erlief der 26-Jährige 153 Yards und stellte einen neuen Franchise-Rekord auf.

"Er ist ein Krieger", lobt Head Coach Mike Zimmer. Bis kurz vor Spielbeginn wurde seine Einsatzfähigkeit noch als fragwürdig eingestuft. Doch Cook drängte auf seinen Einsatz, wie Zimmer erzählt: "Er sagte, dass er spielen will. Das zeigt, was für ein Typ er ist. In seinem Kopf gab es überhaupt keine Zweifel daran, dass er spielen würde. Er ist ein großartiger Anführer und ein großartiger Kämpfer."

Medizinische Abteilung war "skeptisch"

Eric Sugarman, der Vizepräsident für Sportmedizin und Head Athletic der Vikings, hatte bei dem frühen Comeback ein ungutes Gefühl. Noch am Tage des Spiels schrieb er Cook eine SMS mit der Frage: "Hey, bist du wirklich sicher, dass es dir gut geht und du spielen kannst?"

Die Antwort gab er auf dem Spielfeld. Rechnet man seinen Catch hinzu, kam er insgesamt sogar auf einen Raumgewinn von 222 Yards.

"Sie waren ein bisschen skeptisch", sagte Cook über die Reaktionen der medizinischen Abteilung auf sein Comeback. "Aber sie vertrauten und glaubten mir, dass ich mich nicht in Gefahr bringen würde, wenn ich nicht produktiv für das Team sein könnte. Ich lobe die Trainer dafür, dass sie an mich geglaubt haben."

Cook wurde keineswegs geschont. Im Gegenteil: Alleine in der ersten Hälfte des Spiels stand er in 29 von 36 Snaps auf dem Spielfeld. Dabei war seine linke Schulter noch längst nicht komplett ausgeheilt. Sie wurde von der gleichen Schiene gestützt, die er bei seiner Verletzung im Jahre 2019 bereits getragen hatte.

Rekord von Adrian Peterson überboten

Trotzdem fanden die Steelers keine Mittel, um den effektiven Läufer zu stoppen. Er durchbrach den bisherigen Franchise-Rekord von Adrian Peterson, der im Jahre 2012 gegen die Seattle Seahawks in der ersten Hälfte 144 Yards erlief.

Cook fühlt sich geehrt: "AP ist in meinen Augen und in den Augen vieler Menschen eine Legende. Ich betrachte ihn als einen der ganz Großen."

Der letzte NFL-Spieler, der so viele Yards in der ersten Hälfte eines Spiels erlief wie Cook gegen die Steelers, war Ronald Jones von den Tampa Bay Buccaneers in der vergangenen Saison mit 170 Yards.

Kirk Cousins, der Quarterback der Vikings, lobt die Widerstandsfähigkeit des Running Backs: "Er hat in all den Jahren, in denen ich mit ihm zusammengespielt habe, immer ordentlich etwas abbekommen. Aber er kam immer wieder zurück und hat sich durchgekämpft. Er ist ein wirklich harter Footballspieler."

Cook gab das Lob an seine Mannschaftskameraden weiter: "Die Löcher waren sehr groß. Sie haben beim Blocken einen großartigen Job für mich gemacht, die Offensive Line, die Receiver, die Tight Ends, einfach alle."

Nur Jonathan Taylor ist noch effektiver

Der zweimalige Pro-Bowl-Spieler, der beim NFL Draft 2017 in der 2. Runde ausgewählt wurde, ist mit derzeit 978 Rusing-Yards gemeinsam mit Joe Mixon (Cincinnati Benals) der zweitbeste Läufer der NFL.

Lediglich Jonathan Taylor (1348 Yards, Indianapolis Colts) steht vor ihm. Möglicherweise würde Cook auch ihm Paroli bieten, hätte er im Verlauf dieser Saison nicht drei Spiele verpasst.

Wichtiger dürfte Cook allerdings sein, dass Minnesota nun einen starken Saisonendspurt hinlegt und die Hoffnung auf die Playoffs aufrechterhält: "Ich will einfach nur gewinnen, und ich weiß, dass dieses Team den gleichen Wunsch hat wie ich."

