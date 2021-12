München – Der Tod von Demaryius Thomas hat auch die Denver Broncos hart getroffen. Die Franchise trauert um ihren Ex-Spieler, der am Donnerstag im Alter von nur 33 Jahren völlig überraschend verstarb.

Die Broncos werden den früheren Wide Receiver am Sonntag vor dem Spiel gegen die Detroit Lions mit einer Schweigeminute und einer Hommage ehren, die auf den Videotafeln des Stadions zu sehen sein wird. Außerdem werden die Spieler Aufkleber mit Thomas' Nummer 88 auf ihren Helmen tragen.

Demaryius Thomas: Super-Bowl-Sieg mit den Denver Broncos

Thomas war beim NFL Draft 2010 in der ersten Runde an Position 22 von den Broncos gedraftet worden und hatte mit dem Team den Super Bowl 50 gewonnen. Außerdem stand er vier Mal im Pro Bowl.

Die Broncos haben am Freitag ein Team-Meeting abgehalten, um über den Tod des Ex-Kollegen zu sprechen. "Wenn ich ihre Reaktion und ihren Schmerz sehe und spüre, dann weiß ich, was für ein besonderer Spieler DT war", sagte Broncos-Coach Vic Fangio bei ESPN. "Ein besonderer Spieler, ein besonderer Mensch, das sieht man an ihren Reaktionen. Die Leute, die ihn kannten und mit ihm zusammen waren, sind traurig und deprimiert, niedergeschlagen, aber wir sind bereit, ihn am Sonntag zu ehren."

Garrett Bolles: "Wir alle vermissen ihn"

Left Tackle Garett Bolles, der 2017 von den Broncos in der ersten Runde ausgewählt wurde, sagte am Freitag, dass er immer noch eine Nachricht von Thomas in seinem Telefon hat, in der er Bolles bei den Broncos willkommen heißt.

"Wir alle lieben ihn, wir alle vermissen ihn," sagte Bolles. "Ich weiß, dass er mein Leben berührt hat. Er hat ein Vermächtnis hinterlassen.''

