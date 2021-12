Detroit/München - Der deutsche Rookie Amon-Ra St. Brown hat bei den Detroit Lions bereits ordentlich Eindruck hinterlassen.

"Ich habe sehr viel Vertrauen in ihn. Er ist ein Freak und kann unglaubliche Dinge tun", sagte Lions-Quarterback Jared Goff in einer Medienrunde über den jungen Receiver.

Die Beziehung zwischen dem 22-jährigen Deutschen und seinem Quarterback könnte kaum besser sein, schließlich ist St. Brown der Spieler, der am zweitmeisten von Goff gesucht wird. Öfter erhielt bislang nur T.J. Hockenson den Ball, doch dieser fällt nun mit einer Daumenverletzung für den Rest der Saison aus.

In den vergangenen beiden Spielen hatte St. Brown 18 Catches - nur drei NFL-Spieler hatten in diesem Zeitraum mehr Bälle gefangen. Dieser Trend wird wohl in den kommenden Wochen noch stärker werden und möglicherweise heimst St. Brown dann auch weitere Lobeshymnen seiner Mitspieler ein.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.