Von Donnerstag bis Samstag fand in Kansas City der NFL Draft 2023 statt. Nicht alle Talente jedoch gingen dabei über die Bühne und die Teams haben nun die Möglichkeit, auch die Undrafted Free Agents zu verpflichten.

ran fasst alle wichtigen News rund um die Talenteziehung in der besten Football-Liga der Welt zusammen.

+++ 01. Mai 2023, 9:30 Uhr: Nächster Free Agent nach Tampa Bay +++

Die Tampa Bay Buccaneers erfüllen einen wichtigen Need im Kader. Laut Jeremy Fowler von "ESPN" nehmen die Bucs Running Back Sean Tucker unter Vertrag. Der Syracus-Alumni soll dafür 155.000 US-Dollar garantiert erhalten.

Für Tampa, das sich im Draft gegen einen Running Back entschied, könnte Tucker zum Glücksfall werden.

Vergangene Saison lieferte er 1.314 All-Purpose Yards und 13 Touchdowns ab. Insgesamt erzielte er in drei Jahren als Starter für die Syracuse Orange 3.182 Rushing Yards, 622 Receiving Yards und 31 Touchdowns.

Die Bucs können auf der Position jede Hilfe gebrauchen. In der abgelaufenen Saison lief die Franchise für die wenigsten Yards pro Spiel.

+++ 30. April 2023, 13:15 Uhr: Sohn von QB-Legende zu den Bucs +++

Die Tampa Bay Buccaneers haben nach dem Draft einen prominenten Namen unter Vertrag genommen. Wie Tom Pelissero vom "NFL Network" berichtet, schließt sich Wide Receiver Kade Warner den Bucs als Undraftet Free Agent an.

Kade Warner ist der Sohn von Hall-of-Fame-Quarterback Kurt Warner, der die damaligen St. Louis Rams im Januar 2000 zum Super-Bowl-Sieg geführt hatte und für seine Leistung im damaligen Endspiel zum Super-Bowl-MVP gekürt wurde.

In der Saison 2022 kam Kade Warner in 14 Spielen für die Kansas State Wildcats in 14 Spielen auf 46 Receptions, 456 Yards und fünf Touchdowns.

+++ 30. April 2023, 09:00 Uhr: Deutsches Duo bekommt NFL-Chance +++

Kilian Zierer von Auburn und Lorenz Metz können weiter auf eine Karriere in der NFL hoffen. Nachdem die beiden Deutschen in den sieben Runden im Draft 2023 von keinem Team gezogen wurden, unterschrieben sie Verträge als Undraftet Free Agents. Mehr dazu:

+++ 30. April 2023, 01:05 Uhr: Deutsche gehen leer aus +++

Kilian Zierer von Auburn und Lorenz Metz aus Cincinnati verpassen den Sprung in die NFL über den Draft. Beide werden nicht gedraftet. Aber sie haben noch eine weitere Chance. Als Undrafted Free Agents können sie nun bei jedem Klub unterschreiben, der ihnen ein Angebot macht.

+++ 30. April, 2023 00:55 Uhr: Mr. Irrelevant bei den Rams +++

Durch einen Trade mit Houston haben die Los Angeles Rams den 259. und damit letzten Pick im Draft 2023. Die Rams wählen Desjuan Johnson, einen Defensive Tackle aus Toledo.

+++ 29. April, 2023 21:05 Uhr: Vikings stellen neuen Quarterback-Rekord auf +++

Kaum eingestellt, schon gebrochen.

Die Minnesota Vikings ziehen an Position 164 Quarterback Jaren Hall - den zwölften Quarterback vor dem Ende der fünften Runde.

Wie Adam Schefter zuvor berichtete, ist das neuer Rekord.

+++ 29. April, 2023 20:40 Uhr: Quarterback-Rekord eingestellt +++

Die Quarterbacks erzählen in diesem Draft ihre eigene Geschichte. Da wären die drei Quarterbacks Bryce Young, CJ Stroud und Anthony Richardson, die alle in den Top 4 landeten. Und natürlich Verlierer Will Levis, der am Ende an Tag eins leer ausging und bis auf Platz 33 fiel.

Mit Sean Clifford stellten ausgerechnet die Green Bay Packers einen Draft-Rekord ein, was die Spielmacher angeht. Clifford ging an Position 149 nach Green Bay und war damit der elfte Spieler auf seiner Position, der in den ersten fünf Runden gedrafet wurde.

So viele gab es laut Adam Schefter seit 1995 nicht bis zu diesem Zeitpunkt.

+++ 29. April, 2023 19:28 Uhr: Champion-Quarterback zu den Los Angeles Rams +++

Die Los Angeles Rams geben ihrem Quarterback Matt Stafford einen Konkurrenten - oder einen Lehrling. Das wird sich herausstellen.

In der vierten Runde des Drafts wählt die Franchise Stetson Bennett, den Championship Winning Quarterback der Georgia Bulldogs aus.

+++ 29. April, 2023, 18:34 Uhr: New England Patriots draften Kicker +++

Die New England Patriots nutzen ihren ersten Viertrundenpick für Kicker Chad Ryland. Um sicher zu gehen, tradeten sie den Pick zuvor mit den New York Jets.

+++ 29. April, 2023, 18:20 Uhr: Philadelphia Eagles stöbern wieder bei Georgia Bulldogs +++

Die Philadelphia Eagles können es nicht lassen.

In der vierten Runde des Drafts traden sie einen 2024er Pick zu den Houston Texans und holen mit dem Gegenwert an 105. Position in diesem Draft Cornerback Kelee Ringo - von den Georgia Bulldogs.

Der Defensive Back ist bereits der fünfte Bulldog in zwei Jahren, den die Eagles im Draft verpflichten.

2022 waren es Nakobe Dean und Jordan Davis, dieses Jahr folgten in Runde 1 bereits Jalen Carter sowie Nolan Smith.

+++ 29. April 2023, 18:11 Uhr: Nick Saldiveri ist der erste Pick an Tag 3 +++

Die New Orleans Saints traden noch vor dem ersten Pick an Tag drei nach oben und sichern sich an 103. Position Tackle Nick Saldiveri.

Im Gegenzug geht der eigene Viertrunden- sowie ein Sechstrundenpick an die Chicago Bears.

+++ 29. April 2023, 15:55 Uhr: Will Levis zunächst Nummer drei bei den Titans +++

Der freie Fall von Quarterback Will Levis raus aus der ersten Runde war eines der großen Themen des Drafts bisher, in der zweiten Runde sicherten sich die Tennessee Titans die Dienste des Spielmachers. Bei den Titans trifft er auf Routinier Ryan Tannehill und den letztjährigen Drittrundenpick Malik Willis. Head Coach Mike Vrabel kündigte nun an, dass sich Levis erst einmal hinten anstellen muss.

"Ryan wird am Montag der Starter sein", sagte Vrabel: "Malik wird der Backup sein, Will wird die Nummer drei sein." Allerdings sei diese Rangordnung nicht in Stein gemeißelt. "Ich habe ihnen gesagt, dass alles danach in den Händen der Spieler liegt", so Vrabel.

+++ 29. April 2023, 9:40 Uhr: Zahlreiche Teams wohl mit Interesse an Jahlil Brown +++

Jahlil Brown soll sich in den Fokus von zahlreichen Franchises gespielt haben. Laut einem NFL-Reporter mit dem Twitter-Account "MLFootball" ist der Defensive Back von den Central Connecticut Blue Devils wohl bei den New York Giants, Los Angeles Chargers, Arizona Cardinals und den San Francisco 49ers begehrt.

Er soll demnach schon mit Budda Baker von den Cardinals verglichen werden. In seinem Junior-Jahr führte Brown sein Team in Tackles an. Er gilt als einer der besten Spieler, die an Tag 3 im Draft noch zu haben sind.

+++ 28. April 2023, 21:45 Uhr: Lions-Star D'Andre Swift heiß begehrt +++

Laut Ian Rapoport haben sich mehrere Teams bei den Detroit Lions nach D'Andre Swift erkundigt. Der Running Back scheint bei der Traditionsfranchise vor dem Aus zu stehen, nachdem die Lions mit dem zwölften Pick im Draft mit Jahmyr Gibbs überraschend einen Positionskonkurrenten ausgewählt hatten.

Swift wurde 2020 von Detroit gedraftet, verpasste aber in jeder seiner drei Spielzeiten mindestens drei Partien aufgrund von Verletzungen. 2021 und 2022 teilte er sich den Starting Job zudem mit Jamaal Williams, der in der Offseason zu den New Orleans Saints wechselte. Der 24-jährige Swift konnte vergangene Saison mit 5,5 Yards pro Lauf den besten Wert seiner Karriere vorweisen. 542 Rushing Yards und fünf Touchdowns bei nur acht Starts scheinen Detroit allerdings zu wenig zu sein.

+++28. April 2023, 17:36 Uhr: Vier Teams sollen Steelers wegen Pick 32 kontaktiert haben +++

Wie Jeremy Fowler von "ESPN" berichtet, haben vier Teams die Pittsburgh Steelers wegen eines möglichen Trades des ersten Picks der zweiten Runde kontaktiert. Der Insider fügte allerdings hinzu, dass es angesichts der Fülle an verbliebenen Talente ein "aggressives Angebot" brauche, damit die Steelers für einen Tausch bereit wären.

Grund für die Fühlungnahme ist wohl Quarterback Will Levis, der zur Überraschung der meisten Experten nicht in der ersten Runde ausgewählt worden war. Pittsburgh ist auf dieser Position zwar versorgt, könnte aber eines der verblieben Defensiv-Prospects wie den Cornerback Joey Porter Jr. oder Defensive End Keion White gut gebrauchen.

+++ 28. April 2023, 13:15 Uhr: Mehrere Teams haben offenbar Interesse an Levis und wollen dafür hochtraden +++

Will Levis gilt als der große Verlierer der 1. Runde des NFL Draft. Der Quarterback wartete in Kansas City vergeblich darauf, dass sein Name aufgerufen und er auf die Bühne geholt wird.

Es gibt aber Anzeichen dafür, dass ihn mehrere Teams nun ganz oben auf dem Wunschzettel haben. Tom Pelissero vom "NFL Network" berichtet, dass sich einige Teams bei den Pittsburgh Steelers gemeldet haben, die den 32. Pick haben und somit in der 2. Runde zuerst an der Reihe sind. Es wird angenommen, dass die anrufenden Teams hochtraden möchten, um sich den Quarterback zu sichern.

The #Steelers’ phone was already ringing for the No. 32 pick before Round 1 ended, per sources.



Multiple teams made calls to teams at the bottom of the first and were believed to be targeting Kentucky QB Will Levis. Now the bidding is underway for the first pick of Round 2. — Tom Pelissero (@TomPelissero) April 28, 2023

Ob sich das nun bewahrheitet oder nicht, wird sich in der heutigen Nacht zeigen.

+++ 28. April 2023, 9:00 Uhr: Viel Spektakel in der ersten Draft-Runde +++

Bryce Young ist der Top-Pick, C.J. Stroud geht zu den Texans, die zugleich hochtraden und an Position drei noch Will Anderson Jr. holen. Die erste Runde des NFL Drafts 2023 hatte eine Menge Spektakel zu bieten.

Während vor allem die Philadelphia Eagles als Gewinner gelten, wirft die Auswahl der Detroit Lions einige Fragen auf.

Hier findet Ihr alle Picks der ersten Runde.

+++ 28. April 2023, 4:45 Uhr: Vier Wide Receiver in Folge +++

Nachdem die Wide Receiver in der ersten Draft-Runde lange keine Rolle spielen, erleben sie nach der Halbzeit einen plötzlichen Aufschwung.

Mit dem 20. Pick nehmen die Seattle Seahawks mit Jaxon Smith-Njigba den ersten Receiver vom Board, die Los Angeles Chargers lassen Quentin Johnson folgen und Lamar Jackson erhält mit den Baltimore Ravens an Position 22 mit Zay Flowers eine weitere Anspielmöglichkeit.

Die Minnesota Vikings wählen mit Jordan Addison sogar den vierten Receiver in Folge und hoffen auf einen erneuten Justin Jefferson.

+++ 28. April 2023, 3:15 Uhr: Auch Eagles schalten sich im Trade-Wahnsinn ein +++

Die Philadelphia Eagles fürchten scheinbar um ihren neuen Franchise-Spieler und traden mit den Chicago Bears für nur einen Platz nach oben.

Dafür wählt der Super-Bowl-Teilnehmer von 2023 Defensive Tackle Jalen Carter.

+++ 28. April 2023, 2:58 Uhr: Cardinals traden wieder hoch +++

Die Arizona Cardinals geben zunächst ihren eigenen dritten Pick an die Houston Texans ab und erhalten deren zwölften Pick.

An sechster Stelle wollen die Cardinals aber unbedingt Tackle Paris Johnson Jr. haben und tauschen dafür erneut Draft-Kapital - diesmal mit den Detroit Lions, die ihren sechsten Pick abgeben.

Die Lions erhalten im Gegenzug den zwölften Pick der Cardinals sowie deren ebenfalls neu gewonnenen 33. Pick in der zweiten Runde.

+++ 28. April 2023, 2:34 Uhr: Houston Texans wählen auch an dritter Position +++

Wahnsinn gleich zu Beginn am Draft Day. Die Houston Texans traden mit den Arizona Cardinals und holen sich nach dem zweiten Pick (C.J. Stroud) auch noch den dritten Pick im Draft.

Die Texaner wählen nach dem Quarterback Edge Rusher Will Anderson Jr. - eine deutliche Botschaft an die Konkurrenz.

Im Gegenzug gehen der Erstrundenpick der Texans (Position 12), der Zweitrundenpick (Position 33) in diesem Jahr sowie ein Erst- und ein Drittrundenpick 2024 nach Arizona.

+++ 28. April 2023, 0:05 Uhr: Spektakulärer Trade zwischen Cardinals und Titans? +++

Ein Tauschgeschäft zwischen den Arizona Cardinals und den Tennessee Titans noch vor dem Draft wird immer wahrscheinlicher.

Wenn es sich bewahrheiten sollte, was "ProFootballTalk" twittert, dann hat es der Deal tatsächlich in sich. Denn demnach würden die Cardinals den Titans nicht nur Pick 3 (für Pick 11) abtreten, sondern dazu auch noch Star-Receiver DeAndre Hopkins.

Hearing Cardinals are trying to send No. 3 overall and DeAndre Hopkins to Titans for No. 11 pick plus more. — ProFootballTalk (@ProFootballTalk) April 27, 2023

Was die Titans als Kompensation berappen müssten, stand in dem Tweet nicht drin. Man kann aber davon ausgehen, dass es eine ganze Menge ist.

Allerdings kam von NFL-Experte Ian Rapoport sofort ein Dementi. Die Titans planten zwar hochzutraden, um DeAndre Hopkins sei es da aber nicht gegangen.

While the #Titans have had conversations about a potential trade up to No. 3 -- among other spots -- they have not had conversations centered around star WR DeAndre Hopkins, source said. — Ian Rapoport (@RapSheet) April 27, 2023

+++ 27. April 2023, 21:41 Uhr: Cardinals offenbar begehrter Tausch-Partner +++

Wenige Stunden vor Draft-Beginn steigt die Anspannung, vor allem bei den NFL-Teams.

Am heißesten begehrt sind in diesem Jahr die Quarterbacks. So heiß, dass laut "ESPN" gleich mehrere Teams auf den dritten Pick schielen, der derzeit noch den Arizona Cardinals gehört.

Die aber haben mit Kyler Murray auf der Position des Spielmachers eigentlich keinen Bedarf – und hören sich wohl die Angebote einiger anderer Teams an. Schließlich könnte an so hoher Position ein Spieler wie C.J. Stroud noch zu haben sein.

Zuletzt immer häufiger genannt werden in dem Zusammenhang die Tennessee Titans, die eigentlich erst an Nummer 11 ziehen dürfen, wenn die besten Quarterbacks schon vergriffen sein werden. Deswegen gelten sie als heißer Kandidat für einen Uptrade.

Sie sind aber nicht allein. Auch die Indianapolis Colts, die gleich nach den Cardinals an Nummer 4 draften können, die Seattle Seahawks (Nr. 5) und eventuell die Detroit Lions (Nr. 6) sowie die Atlanta Falcons (Nr. 8) gelten als Interessenten für Pick 3.

+++ 27. April 2023, 12:15 Uhr: Diesen Quarterback wählen die Panthers wohl an 1 +++

Die Carolina Panthers haben nach ihrem Trade im Draft den Nummer-1-Pick. Nach ran-Informationen werden sie diesen verwenden, um Quarterback Bryce Young zu picken. Der Spielmacher von den Alabama Crimson Tide gilt auch bei Experten und Buchmachern als wahrscheinlichste Option für den ersten Pick.

+++ 27. April 2023, 11:55 Uhr: Murray wünscht sich wohl speziellen Spieler +++

Wer wird Nummer-3-Pick im Draft? Gemäß der Wettquoten gibt es einen neuen Favoriten. Offensive Tackle Paris Johnson von Ohio State. Der Grund: "NFL Network" hatte in dieser Woche berichtet, dass Cardinals-Quarterback Kyler Murray Johnson sehr mag und den Bossen seiner Franchise dies auch so gesagt habe.

+++ 27. April 2023, 11:05 Uhr: Nummer-1-Pick? Panthers schweigen gegenüber Spielern +++

Die Carolina Panthers halten im Draft den Nummer-1-Pick. Welchen Spieler die Franchise auswählen will, behalten die Verantwortlichen aber für sich. So erklärte Head Coach Frank Reich, dass sich das Team über den Pick völlig einig sei, aber kein Spieler des Teams darüber informiert wurde.

+++ 27. April 2023, 10:40 Uhr: Arzt versendet Brief - Hooker wird wohl rechtzeitig fit +++

Beim Draft dürften wieder unzählige Quarterbacks ein neues Team finden. Einer von ihnen sollte Hendon Hooker sein. Der Tennessee-Spielmacher riss sich im November das Kreuzband, postete nun aber ein Video, dass ihn zurück auf dem Trainingsplatz zeigt. Laut "ESPN" hat der Arzt des Spielmachers, Dr. Neal ElAttrache, allen 32 Teams einen Brief geschrieben, um sie darüber zu informieren, dass Hooker rechtzeitig für die kommende Saison fit sein wird.

+++ 27. April 2023, 10:00 Uhr: Texans überlegen wohl wegen Pick zwölf +++

Die Houston Texans haben in der ersten Runde Picks an Position zwei und zwölf. Während es für den ersten der beiden Picks laut "ESPN" kaum Trade-Gespräche gab, überlegen die Texans wohl stark, was sie mit dem zweiten machen. Hoch- oder runtertraden, für beide Möglichkeiten wurden wohl mit mehreren Teams Gespräche geführt.

Welche Richtung sie einschlagen, könnte davon abhängen, was sie mit dem Pick an Position zwei anstellen. Sollten sie keinen Quarterback wählen, könnten sie sich dazu entscheiden, nach oben zu traden, um noch einen auswählen zu können.

Bei den Buchmachern gelten aktuell die Edge Rusher Tyree Wilson und Will Anderson als Favoriten für die zweite Auswahl.

+++ 27. April 2023, 09:45 Uhr: Herzlich Willkommen zum NFL-Draft-Ticker +++

In der Nacht zu Freitag beginnt in Kansas City der drei Tage andauernde NFL Draft. Welche Gerüchte gibt es, was passiert im voraus, wer tradet welchen Pick? ran fasst alle Informationen zu den Geschehnissen im Ticker zusammen.