München/Atlanta - Dan Reeves ist am Samstag im Alter von 77 Jahren verstorben.

In einer Erklärung, die von seiner Familie über den ehemaligen Direktor für Medienbeziehungen der Atlanta Falcons, Aaron Salkin, herausgegeben wurde, heißt es, dass Reeves an den Folgen einer Demenzerkrankung starb. In der Mitteilung wird berichtet, er sei "friedlich und umgeben von seiner liebenden Familie in seinem Haus in Atlanta" gestorben.

"Sein Vermächtnis wird durch seine vielen Freunde, Spieler und Fans sowie den Rest der NFL-Gemeinschaft fortbestehen", sagte die Familie.

Dan Reeves: In der NFL als Spieler und Trainer erfolgreich

Reeves war in seiner aktiven Zeit ein äußerst vielseitiger Running Back, der eine Schlüsselrolle dabei spielte, dass die Dallas Cowboys in den 1960er Jahren unter Tom Landry zum Powerhouse wurden und Super Bowl VI gegen die Miami Dolphins gewinnen konnten - den ersten der Franchise-Historie.

Er war erst 37 Jahre alt, als er 1981 das Traineramt bei den Denver Broncos übernahm und baute ein Team um Quarterback John Elway auf, das in seiner 12-jährigen Amtszeit dreimal in den Super Bowl einzog.

Seine Trainerkarriere erstrecke sich über drei Teams und 23 Spielzeiten bei den Broncos (1981-1992), den New York Giants (1993-1996) und Falcons (1997-2003). Er führte als dritter Trainer in der NFL-Geschichte drei verschiedene Teams in die Playoffs.

Football-Welt trauert um Dan Reeves

In einer Erklärung teilten die Broncos mit: "Wir sind traurig über den Tod von Ring of Fame Head Coach Dan Reeves, der uns zu drei Super Bowl-Teilnahmen geführt hat. Wir sprechen seiner Familie unser aufrichtiges Beileid aus."

Auch Falcons-Eigentümer Arthur Blank kondolierte der Familie von Reeves.

"Dan Reeves hinterlässt ein bleibendes Vermächtnis in unserem Spiel als Spieler und Trainer. Seine jahrzehntelange Erfolgsbilanz in Dallas, Denver, New York und Atlanta spricht für sich und steht für ein langes und erfolgreiches Leben und eine lange Karriere im Football", wird Blank in einer Stellungnahme zitiert:

"Im Namen der Atlanta Falcons spreche ich Dans Familie und Freunden unser Beileid aus, während sie um ihn trauern."

