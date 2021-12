München/Green Bay - Zu Gast in der "Pat McAfee Show" äußerte sich Quarterback Aaron Rodgers nach dem Sieg über die Chicago Bears detailiert zu seinem aktuellen Verhältnis zu den Verantwortlichen der Green Bay Packers, welches in der jungen Vergangenheit arg gelitten hatte.

Über den Inhalt der Gespräche zwischen ihm und der Franchise wolle der Playmaker zwar keine genauen Auskünfte geben. Allerdings betonte Rodgers, dass es "ein gutes Jahr voller Gespräche" mit General Manager Brian Gutekunst war.

Rodgers fügte hinzu, dass er viele Gespräche mit den Entscheidungsträgern der Packers über Spieler aus dem Team und anderen Teams geführt hat, um "das Team besser zu machen".

Als er zu Beginn des Training Camps zu den Packers zurückkehrte, sagte der 38-Jährige, dass dies etwas sei, was ihm sehr wichtig ist.

Rodgers zufrieden mit Roster-Verstärkungen

Besonders angetan is Rodgers von den Neuzugängen der Packers nach der Trade-Deadline um Cornerback Rasul Douglas, der aus dem Practice Squad der Arizona Cardinals verpflichtet wurde und Free-Agent-Linebacker De'Vondre Campbell.

Besonders Douglas entwickelt sich immer mehr zum Schlüsselspieler der Defense. Die Game-Winning-Interception gegen die Arizona Cardinals am achten Spieltag und jeweils ein Pick-Six gegen die Los Angeles Rams in Woche zwölf und gegen die Chicago Bears in Week 14 sprechen für sich.

Dem MVP der NFL-Saison 2020 imponiert die Tatsache, dass die Packers Spieler als Verstärkung für den Kader gefunden haben, die "Außenseiter" waren und ihnen "ein echtes Zuhause" gegeben haben. Dies sei der Grund, warum er das Spiel so "romantisch" finde.

Erfreuliche Nachrichten, nachdem kontroverse Draft-Entscheidungen und ausbleibende Verstärkungen in der Free Agency für das Receiving Corps in den vergangenen Jahren für reichlich dicke Luft sorgten.

Rodgers lässt Packers-Zukunft offen

Obwohl die vergangene Offseason von Trade-Gerüchten durchzogen war und etwaige nicht abreißen wollen, lässt sich Roders nicht in die Karten blicken.

Für die Entscheidung, wie seine Zukunft in der NFL aussehen wird und ob diese auch weiterhin in Green Bay liegen wird, wolle sich Rodgers allerdings Zeit lassen:

"Irgendwann wird es Zeit zum Nachdenken geben, aber das liegt noch viele Wochen in der Zukunft. Es gab eine Menge Fragen. Etwa darüber, wo ich mit dem Team mental stehe."

