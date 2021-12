München - Die Offensive der Green Bay Packers befindet sich derzeit in Topform.

In den vergangenen beiden Spielen erzielten Aaron Rodgers und Co. insgesamt 81 Punkte - die High-Power-Offense aus dem vergangenen Jahr ist endgültig zurück. Vor allem der Quarterback ist aus sportlicher Sicht über alle Zweifel erhaben.

Dennoch geistert seit Wochen ein Thema durch Green Bay, das die ein oder andere Sorgenfalte hervorruft. Rodgers plagt eine langwierige Zehenverletzung, die sich auch nach dem Bears-Sieg bemerkbar machte.

Rodgers: "Definitiv ein Rückschlag"

"Es fühlt sich wieder schlechter an", sagte der Quarterback nach dem Spiel: "Ich weiß noch nicht, wie groß der Rückschlag ist, aber es fühlt sich definitiv wie einer an", gab Rodgers zu. Eigentlich sollte eine Fraktur im kleinen Zeh des 38-Jährigen über die Bye Week verheilen.

Die Verantwortlichen entschieden sich in Absprache mit Rodgers gegen eine Operation, die ihn wohl im schlimmsten Falle maximal ein Spiel gekostet hätte. Da Rodgers sein Gefühl im Zeh braucht, um während der Wurfbewegung nicht die Haltung zu verlieren, können die Ärzte ihm auch keinen Schmerzblocker in den Zeh verabreichen.

So spielte er gegen die Bears erneut unter Schmerzen, die nun offenbar deutlich schlimmer wurden. Sogar eine Operation rückt plötzlich wieder in den Bereich des Möglichen: "Das ist auf jeden Fall nur die letzte Option. Wir müssen aber erst schauen, wie groß der Rückschlag ist", so der Spielmacher.

Eine Untersuchung am Montag soll weitere Ergebnisse liefern, wie weiter vorgegangen wird.

Optionen der Packers sind begrenzt

In erster Linie dürften die Packers hoffen, dass Rodgers einmal mehr seinen unglaublichen Kämpferwillen unter Beweis stellt. Die - wohl nicht zu verhindernde - Operation soll ins Frühjahr verschoben werden, im besten Falle bis nach den Super Bowl Anfang Februar.

Die Option, eine vorzeitige Operation durchzuführen, ließen die Packers eigentlich bereits verstreichen. Mit einem Eingriff direkt zu Beginn der Bye Week hätte Rodgers wohl ebenfalls kein Spiel verpasst, doch das Risiko eines längeren Ausfalls war den Beteiligten zu hoch.

Während der Plan vor dem Bears-Kracher aufzugehen schien, haben sich die Vorzeichen geändert. Bereits vor dem Spiel erwähnte Rodgers gegenüber dem Blog "Locked on Packers", dass er wohl einen sofortigen Eingriff benötigt, sollte jemand auf seinen Fuß steigen. Zu groß wäre dann der Schaden, um ihn weiterhin einfach zu ignorieren.

Zwar konnte er gegen die Bears ein solches Szenario verhindern, doch seine Aussagen nach dem Spiel machen nur wenig Hoffnung auf Besserung. Trotz des sportlichen Erfolgs bleibt die Situation um Rodgers kritisch - und schwebt wie ein Damoklesschwert über einem möglichen Super-Bowl-Run der Packers.

Super-Bowl-Run nur mit Rodgers

Um den Titel am Ende zu gewinnen, braucht das Team in den Playoffs ihren Superstar-Quarterback in Topform - spielerisch sowie auch physisch. Bekommen die Packers die Rodgers-Verletzung nicht in den Griff, könnte sie in der Postseason eine entscheidende Rolle einnehmen.

NFL-Insider Adam Schefter berichtete bereits vor kurzem, dass die Packers-Ärzte bereits damit rechnen, dass Rodgers die gesamte restliche Saison beeinträchtigt sein wird.

Die Frage wird also sein, ob das Team den wichtigsten Spieler soweit fit hält, dass die Schmerzen auf die sportlichen Ergebnisse - wie gegen die Bears - keinen Einfluss nehmen. Auch wenn Rodgers als einer der zähesten Quarterbacks der Liga gilt, dürfte beim amtierenden MVP irgendwann die Schmerzgrenze erreicht sein.

Mahomes als mahnendes Beispiel?

Als mahnendes Beispiel sollten den Packers hier Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs dienen. Der Superstar zog sich in der vergangenen Saison gleich mehrere Verletzungen zu, die ihn über die gesamten Playoffs beeinträchtigen.

Der Tiefpunkt war dann ausgerechnet der Super Bowl gegen die Tampa Bay Buccaneers, als Mahomes kaum ins Spiel fand und nie wirklich in einen Rhythmus kam. Am Ende ging die Lombardi Trophy nach Florida. Ein Szenario, dass die Packers mit aller Macht verhindern wollen.

Noch hätten sie die Möglichkeit, den Zeh per kleinem Eingriff auf Kosten von ein paar möglichen Niederlagen in der Regular Season zu stabilisieren. Setzen sie weiterhin auf Risiko und lassen Rodgers mit der Verletzung aufs Feld, könnte die Saison auf einen Schlag ihr Ende finden - es bleibt ein Spiel mit dem Feuer.

