Die Houston Texans sind das jüngste Team der NFL. Erst seit 2002 gibt es die Franchise. Dementsprechend gab es noch nicht viele Spieler, die ihr nachhaltig einen Stempel aufgedrückt haben. Einer davon jedoch ist Pass Rusher J.J. Watt.

Wie die Texans bekannt gaben, wird der Defensive End in den sogenannten "Ring of Honor" aufgenommen. Dort werden bei fast jedem Team Spieler im Stadionumlauf verewigt, die Besonderes für die Organisation geleistet haben.

Watt dritter Name im Texans "Ring of Honor"

"Jeder weiß, wie viel uns J.J. bedeutet. Was er für die Texans und die Stadt Houston getan hat, ist nicht messbar", so die Besitzer-Familie McNair.

Nicht nur sammelte Justin James, wie Watt eigentlich mit Vornamen heißt, über 100 Sacks für das Team, während des Hurrikans "Harvey" und der darauffolgenden Flut im Jahr 2017 sammelte er mit einer Kampagne über 40 Millionen Dollar für Betroffene und packte selbst bei Aufräumarbeiten mit an.

Mit den Texans wurde Watt drei mal zum Defensive Player of the Year ernannt und wurde fünf mal All-Pro. In 2021 entließen die Texans ihn zwar, die Trennung erfolgte jedoch im Guten und beidseitigem Einvernehmen.

Der 34-Jährige, der 2011 gedraftet wurde, ist erst der dritte Name im "Ring of Honor" der Texans nach Wide Receiver Andre Johnson und Robert McNair, dem Gründer der Franchise. Die Zeremonie findet in Woche vier, beim Heimspiel gegen die Pittsburgh Steelers statt, bei dem Watts Brüder Derek und T.J. spielen.