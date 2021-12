München/Indianapolis - Indianapolis Colts-Coach Frank Reich bezeichnete sein Team kürzlich als das kompletteste, was er je trainiert hat.

Das liegt unter anderem daran, dass die Colts nicht wie andere Teams das Passspiel forcieren, sondern ihre Offensive stets aufs Laufspiel fokussieren. Genauer gesagt nicht aufs Laufspiel, sondern eher auf eine Person: Running Back Jonathan Taylor.

Der 22-Jährige erlebt in der laufenden Saison seinen Durchbruch in der NFL und entwickelt sich immer mehr zum Superstar. In bislang 15 Spielen kommt der 22-Jährige auf 1962 Scrimmage Yards und insgesamt 19 Touchdowns.

Wentz noch kein entscheidender Faktor

Zwar spielt Quarterback Carson Wentz ebenfalls eine ordentliche Saison, doch noch ist er nicht der erhoffte Unterschiedsspieler, sodass die Colts im Frühjahr mit gutem Gewissen einen Erstrunden-Pick zu den Philadelphia Eagles schicken können.

Immer wieder leistete sich der Routinier kostspielige Aussetzer, wodurch der offensive Rhythmus verloren ging. Auch Head Coach Reich kritisierte seinen Spielmacher zuletzt scharf: "Wenn wir irgendetwas erreichen wollen, müssen die Spiele kommen, in denen Wentz der offensive Star bei uns ist", so der Übungsleiter.

Mit 3230 Passing Yards und 25 Touchdowns bei sechs Interceptions können Wentz aus statistischer Sicht nur wenig Vorwürfe gemacht werden, doch häufig sind vor allem in engen Spielen die Probleme des 29-Jährigen zu erkennen.

Dass die Colts allerdings trotz der inkonstanten Leistungen von Wentz in den Playoffs ein Wörtchen mitreden können, liegt vor allem an der Lebensversicherung der Colts: Running Back Taylor. Weil Wentz gegen die Las Vegas Raiders am Sonntag (ab 19 Uhr im Livestream auf ran.de) zudem noch ausfallen könnte, liegt noch mehr Verantwortung auf Taylors Schultern.

Offensive steht und fällt mit Taylor

Mit einer Bilanz von neun Siegen und sechs Niederlagen kratzen die Colts an der Tür zu den Playoffs. Gelingt gegen die Raiders der zehnte Saisonsieg, würden sich die Colts sicher für die Postseason im Januar qualifizieren. Das zeigt: das intensive Laufspiel ist nicht nur da, um Taylors Statistiken zu beschönigen, sondern um als Team erfolgreich zu sein.

"Wir haben ihm grünes Licht gegeben und gesagt, dass wir den Ball unbedingt laufen wollen. Es geht immer darum, wer am meisten fürs Team produziert. Deshalb ist es schwer, gegen seine Zahlen zu argumentieren", so Reich über Taylors Rolle in der Offensive.

Gegen die Raiders dürfte Taylor ein viel beschäftigter Arbeitstag bevorstehen. Weil Wentz am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist ein Einsatz am Sonntag keinesfalls garantiert. Zwar passte die NFL vor kurzem das Corona-Protokoll an, sodass Wentz nach fünf Tagen die Quarantäne verlassen könnte, darf dabei allerdings keine Symptome mehr aufweisen.

Selbst wenn Wentz spielen könnte, wird dennoch viel Druck auf Taylor liegen, denn auch die Gegner wissen um die Wichtigkeit des Running Backs.

Raiders sind vorbereitet

Schon im vergangenen Jahr sorgte Taylor mit einer Monster-Performance dafür, dass sich die Raiders frühzeitig aus dem Playoff-Rennen verabschieden. Las Vegas hat deshalb noch eine Rechnung mit dem Shooting-Star offen.

"Es wird eine große Aufgabe. Sie sind offensichtlich ein Team, das sich auf das Laufspiel konzentriert. Wir spielen das dritte Mal in Folge gegen ein Team, das so agiert. Wir sind gewarnt", erklärte Raiders-Interims-Coach Rich Bisaccia auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Auch Raiders-Quarterback Derek Carr drückt seiner Defense gegen Taylor die Daumen: "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler und ich wünsche unserer Verteidigung das Beste. Ich werde sicher nicht für ihn sein", so der Spielmacher.

Letzter Schritt in Richtung MVP?

Die Raiders sind gewarnt. Die ganze Liga ist eigentlich gewarnt. Und dennoch scheint Taylor in dieser Form einfach nicht zu stoppen zu sein. Ruft er diese auch am Sonntag ab, wäre es ein großer Schritt im heiß umkämpften MVP-Rennen - gerade deshalb, weil ihn die Teams mittlerweile noch enger in die Mangel nehmen wollen.

Bei den Buchmachern steht der Colts-Star derzeit nur noch hinter Aaron Rodgers von den Green Bay Packers, was das MVP-Rennen angeht. Auch wenn die Trophäe in der jüngeren Vergangenheit ausschließlich an die Quarterbacks der besten Teams verteilt wurde, hat Taylor durchaus noch Chancen.

Der letzte Nicht-Quarterback, der sich "Most Valuable Player" nennen durfte, war Running-Back-Legende Adrian Peterson im Jahr 2012. Damals zauberte der Vikings-Star 2314 Scrimmage Yards aufs Feld - ein Wert, der für Taylor in zwei verbleibenden Spielen durchaus in Reichweite liegt.

Peterson führte die Vikings damals zu einer Bilanz von zehn Siegen und sechs Niederlagen. Auch hier könnte Taylor bereits am Sonntag gegen die Raiders gleichziehen.

Die Chancen sind wohl so hoch wie nie, dass sich die Geschichte in der laufenden Saison wiederholt. Jetzt muss Jonathan Taylor nur noch zuschlagen - am besten schon am Sonntag gegen die Raiders, wenn die ganze NFL-Welt zuschaut.

