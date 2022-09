München - Dass Tom Brady in seiner Kindheit glühender Anhänger der San Francisco 49ers war, ist kein Geheimnis. Und neuen Medienberichten zufolge hätte der Kalifornier 2020 beinahe bei den "Niners" landen können.

Damals hatte Tom Brady gerade seinen Abschied von den New England Patriots verkündet und war als Free Agent auf dem Markt. Verbrieft ist das Interesse der Los Angeles Chargers und der Tampa Bay Buccaneers. Letztere nahmen Brady bekanntlich unter Vertrag und gewannen mit ihm ein Jahr später den Super Bowl.

"Shanahan wollte Mac Jones und Tom Brady"

Doch auch bei den San Francisco 49ers soll Brady im Gespräch gewesen sein. Wie der einstige NFL-Spieler, Assistenztrainer und Funktionär Michael Lombardi in der "Pat McAfee Show" verriet, soll San Franciscos Head Coach Kyle Shanahan 2020 an einer Verpflichtung Bradys oder des jetzigen Patriots-Quarterbacks Mac Jones interessiert gewesen sein.

"Kyle Shanahan wollte Mac Jones und Tom Brady, aber es scheiterte am Widerstand innerhalb der Franchise gegen beide", so Lombardi, der in den 1980er Jahren selbst als Scout für die 49ers gearbeitet hat.

Der Rest ist Geschichte: Die 49ers erreichten in der darauffolgenden Saison zwar mit dem einstigen Brady-Backup Jimmy Garoppolo den Super Bowl, verloren dort aber trotz eines Zehn-Punkte-Vorsprungs noch gegen die Kansas City Chiefs. "Jimmy G" ist inzwischen nur noch Backup hinter Youngster Trey Lance. Brady geht derweil auch mit 45 Jahren als Bucs-Starter in die kommende Saison.

