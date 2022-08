München - Einen besseren Start in seine zweite Amtszeit als Head Coach hätte sich Josh McDaniels wohl kaum vorstellen können. Drei Siege aus den ersten drei Preseason-Spielen (das "Hall of Fame Game" eingeschlossen) verzeichneten die Las Vegas Raiders.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (live, ab 2:10 Uhr auf ran.de) wartet für McDaniels der letzte Härtetest vor dem Saisonstart. Gegen sein Ex-Team, die New England Patriots.

McDaniels, soll mit seiner jahrelangen Erfahrung als Offensive Coordinator der Patriots der Raiders-Offense einen neuen Anstrich geben und das Team Richtung Playoffs dirigieren. Das letzte Preseason-Spiel dürfte Antworten auf einige offene Fragen liefern.

Las Vegas Raiders: Viel Star-Power

Denn die Raiders werden ihrer Stadt gerecht. Die Offensive verspricht Stars, Glitzer und Glamour. Darren Waller, Hunter Renfrow, Davante Adams. Große Namen auf einer großen Bühne. Bedient werden sie von Quarterback Derek Carr, der vielleicht nicht den glamourösesten Flair mitbringt, aber durchaus zu den besseren Spielern auf seiner Position zählt.

In seinem letzten Jahr bei den Patriots setzte McDaniels mit Rookie-Quarterback Mac Jones auf ein variables Kurzpassspiel, mit gelegentlichen vertikalen Elementen. Screen- und Play-Action-Pässe gehörten regelmäßig zum Spielkonzept dazu und ermöglichten Jones eine Reihe an einfachen und effizienten Completions.

Sein neuer Schützling, Derek Carr, dürfte davon profitieren. Die Offensive könnte den nächsten Schritt gehen, abheben. Doch so glitzernd und glamourös die Aushängeschilder der Raiders sind, so sehr bröckelt die Fassade, das Grundgerüst.

Raiders: Baustellen in der Offensive Line

McDaniels versucht aktuell händeringend, gleich mehrere Löcher in der Offensive Line zu stopfen. In drei Preseason-Spielen ließ die O-Line 13 Sacks zu. Left Tackle Kolton Miller ist gesetzt und avancierte über die letzten Jahre zu einem guten Pass Protector.

Die Interior Offensive Line, bestehend aus den beiden Guards und dem Center, könnte sich aus Drittrunden-Pick Dylan Parham, Andre James und Lester Cotton zusammensetzen. Drei sehr junge Offensive Liner, einzig James sammelte bisher nennenswerte NFL-Erfahrung. Der ehemalige Undrafted Free Agent trat vergangene Saison in die Fußstapfen von Rodney Hudson und spielte solide.

Die rechte Seite dürfte, nach den Verletzungen von Brandon Parker und Thayer Munford, entweder Routinier Jermaine Eluemunor oder der letztjährige Erstrunden-Pick Alex Leatherwood bekleiden. 65 Pressures und acht Sacks gingen vergangene Saison auf die Kappe von Leatherwood. Der 23-Jährige scheint sich zudem nicht wirklich für den Starter-Posten empfehlen zu können.

In den bisherigen Preseason-Spielen stand er in den späteren Vierteln oft mit den anderen Backups und Rotationsspielern auf dem Feld. Ein erstes Indiz, dass Leatherwood in der Starter-Planung von McDaniels nicht in der Pole Position ist.

Eluemunor, seit einigen Jahren in der NFL hauptsächlich als Ersatzmann unterwegs, genießt zumindest das Vertrauen von Carr: "Es sieht sehr gut aus, was er so macht. Ich bin gespannt auf seine Entwicklung."

Carr unter Druck schwach

Dieses Vertrauen ist essenziell. Denn Carr spielt innerhalb der Struktur eines Plays sicher und effizient, wackelt aber, wenn er improvisieren muss oder Druck durch die Defensive Line bekommt.

Unter Druck brachte Carr lediglich knapp die Hälfte seiner Pässe an (53 Prozent), warf fünf Touchdowns und neun Interceptions. McDaniels muss, auch im letzten Preseason-Spiel, nach Lösungen für die Problemstellen in der Offensive Line suchen. Ansonsten könnte die Offensive vor enormen Problemen stehen. Trotz der zahlreichen Aushängeschilder. Weil eben nicht alles Gold ist, was glänzt.

