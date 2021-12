München/Minnesota - Eigentlich wäre der Injury Report der Minnesota Vikings am Mittwoch nichts Besonderes gewesen. Eigentlich.

Weil sich darauf aber ein ungewöhnlicher Name befand, wurde der Auflistung mehr Bedeutung geschenkt als sonst. So wurde Quarterback Kirk Cousins mit einer Rippenverletzung aufgeführt, die er sich im Monday Night Game gegen die Chicago Bears zugezogen hatte.

Dies ist deshalb so besonders, weil der Spielmacher seit inzwischen acht Jahren auf keinem Injury Report mehr aufgetaucht ist. Für die Vikings, bei denen er seit 2018 unter Vertrag steht und die es am Sonntagabend mit den Los Angeles Rams zu tun bekommen, war dies also eine Premiere (ab 19 Uhr live auf ran.de).

Cousins erstmals auf dem Injury Report

Der 33-Jährige ist neben Tom Brady der einzige NFL-Quarterback, der in den vergangenen sieben Spielzeiten (seit 2015, als Cousins zum Vollzeit-Starter ernannt wurde) kein Spiel verletzungsbedingt verpasst hat.

Richtig Sorgen bereitete das eingeschränkte Training des Signal Callers niemanden, konnte er doch zumindest einige Übungen mitmachen, dennoch ist die Situation rund um das U.S. Bank Stadium in Minneapolis angespannt.

Am zurückliegenden Spieltag schob sich die Franchise dank des 17:9-Sieges gegen die Chicago Bears auf den letzten Playoff-Platz in der NFC. Grund zur Entspannung besteht aber wahrlich nicht. Mit den Philadelphia Eagles und den New Orleans Saints haben gleich zwei weitere Teams die selbe Bilanz.

Los Angeles Rams bei Vikings zu Gast

Und beide Kontrahenten haben es in Woche 16 mit vermeintlich leichteren Gegnern zu tun. So spielt Philly gegen die New York Giants und die Saints gegen die Miami Dolphins.

Ganz anders dagegen die Vikings. Mit den Los Angeles Rams kommt eines der besten Teams der Liga zu Besuch, dessen Defensive sicher steht und in dessen Offensive mit Matthew Stafford und Cooper Kupp ein brandgefährliches Duo lauert. Schwerstarbeit für die Defense der Vikings.

Umso wichtiger ist die Anwesenheit von Kirk Cousins. Der 33-Jährige hat im Kampf um einen Playoff-Platz inzwischen genügend Erfahrung gesammelt. Ein Allheilmittel ist er deswegen aber noch lange nicht.

Cousins zuletzt mit schwachen Leistungen

So lieferte Cousins vor allem in den vergangenen beiden Partien keine guten Leistungen ab. Drei Interceptions, Quarterback-Ratings von weniger als 70 – gegen die Bears gelangen sogar nur magere 87 Passing Yards, so wenige wie noch nie in seinen 118 NFL-Spielen als Starter.

Um die Postseason nicht wieder wie im vergangenen Jahr zu verpassen, braucht es gegen die Rams und in den dann noch folgenden letzten beiden Regular-Season-Spielen vor allem eines: einen fitten und verbesserten Kirk Cousins.

