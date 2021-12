NFL

Salto ins Glück! Powell trägt den Punt Return bis in die Endzone

Punt Returner Brandon Powell lässt sich einfach nicht aufhalten. Direkt an der Sideline stürmt der Rams-Profi entlang und trägt das Ei über 61 Yards zurück in die Endzone. Diese erreicht er per Salto.

