New Orleans/Münchnen - Die Miami Dolphins haben die New Orleans Saints im Monday Night Game mit 20:3 geschlagen und damit bereits das siebte Spiel in Serie gewonnen. Durch den Sieg übernehmen die Dolphinhs die siebten Platz in der AFC und verdrängen die Baltimore Ravens vorerst von einem Playoff-Platz.

Einmal mehr war Miami-Quarterback Tua Tagovailoa der entscheidende Mann seiner Mannschaft. Der 23-Jährige überzeugte 198 Passing Yards, einem Touchdown und 19 von 26 angebrachten Pässen. Allein zehn davon fing Wide Receiver Jaylen Waddle, der insgesamt für 92 Yards Raumgewinn sowie einen weiteren Touchdown sorgte.

Saints-Quarterback mit Horror-Debüt

Ein NFL-Debüt zum Vergessen "feierte" Saints-Rookie Ian Book. Der Quarterback brachte insgesamt nur zwölf seiner 20 Pässe an den Mann warf zwei Interceptions und wurde zudem gleich achtmal zu Boden geschickt.

Der 23-Jährige musste spielen, da Taysom Hill und Ersatz-Spielmacher Trevor Siemian beide vom Corona-Ausbrauch in New Orleans betroffen waren.

