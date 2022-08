München - Lamar Jackson und die Baltimore Ravens konnten sich immer noch nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, obwohl die Franchise dem Quarterback einen großen Vertrag angeboten haben soll.

Jay Glazer von "Fox Sports" berichtete am Sonntagabend in der Sendung vor dem Preseason-Spiel gegen die Arizona Cardinals, dass die Ravens Lamar Jackson mehr Geld angeboten haben, als die Cardinals Kyler Murray zahlen. Dieser unterschrieb vor wenigen Wochen einen Kontrakt über fünf Jahre, der ihm rund 46,1 Millionen US-Dollar pro Jahr einbringt.

Auch der vollständig garantierte Vertrag, den die Cleveland Browns Deshaun Watson gegeben haben, soll die Verhandlungen zwischen Baltimore und Jackson verkomplizieren. Die Gespräche seien ein "harter Kampf", zumal sich der 25-Jährige selbst vertritt.

Jackson soll jedoch weiter eine Verlängerung, am liebsten noch vor Beginn der regulären Saison, anstreben. In Woche eins treffen die Ravens auf die New York Jets. In der vergangenen Spielzeit verpasste die Franchise die Playoffs.

