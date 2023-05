Rückschlag für die New England Patriots!

Linebacker Raekwon McMillan hat sich bei den organisierten Teamaktivitäten (OTAs) in dieser Woche einen Achillessehnenteilriss zugezogen und wird der Franchise damit in der NFL-Saison 2023 fehlen.

Die Patriots gaben am Donnerstag bekannt, dass der 27-Jährige auf die Injured Reserve-Liste gesetzt wurde. Den dadurch frei gewordenen Platz im Roster erhielt Tight End Anthony Firkser.

Da die Verletzung sich in der Offseason ereignete, kann McMillan von New England in der kommenden Spielzeit nicht von der Liste für den aktiven Kader aktiviert werden.

Der Defense-Spieler begann die vergangene Saison für New England als Starter auf Inside Linebacker und kam in 16 Spielen zum Einsatz, in denen er 35 Tackles, fünf Tackles for Loss, einen Sack und eine Fumble Recovery erzielte.

Raekwon McMillan: Karriere von Verletzungen überschattet

McMillian wurde 2017 in der zweiten Runde von den Miami Dolphins gedrafted und spielte nach einer Zwischenstation bei den Las Vegas Raiders seit 2021 für die Patriots, wo er im März einen neuen Einjahresvertrag unterschrieben hat.

Seine bisherige NFL-Karriere war jedoch von schweren Verletzungen geprägt. Bereits in seiner Rookie-Saison musste McMillan aufgrund eines in seinem ersten Preseason-Spiel erlittenen Kreuzbandrisses die Saison bereits vorzeitig beenden.

Und auch in der Spielzeit 2019 landete er wegen Oberschenkelproblemen vorzeitig auf der IR-Liste. Wegen eines erneuten Kreuzbandrisses verpasste der Linebacker dann sogar seine komplette erste Saison in New England.