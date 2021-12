München/Detroit - Es war ein Nachmittag zum Vergessen für die Arizona Cardinals.

Nach zwischenzeitlichem 0:17-Rückstand verloren die Cardinals am Ende verdient mit 12:30 bei den Detroit Lions, dem nach Bilanz schlechtesten Team vor dem Spieltag.

Kliff Kingsbury: "Ich muss den Hut vor Detroit ziehen"

Es war eine peinliche Vorstellung des Teams von Kliff Kingsbury, der auf der Pressekonferenz kein Blatt vor den Mund nahm: "Wir sind natürlich sauer auf uns selbst, dass wir da rausgehen und dann so auftreten", so der 42-Jährige.

"Das ist nicht, wer wir sein wollen und nicht, wie wir spielen wollen", fährt Kingsbury fort. Lob hatte er aber für den Gegner: "Ich muss den Hut vor Detroit ziehen. Sie hatten einen überragenden Gameplan."

Durch die Niederlage verloren die Cardinals den ersten Platz in der NFC an die Green Bay Packers (31:30 bei den Baltimore Ravens) und könnten im schlimmsten Fall sogar die Spitze der NFC West an die Los Angeles Rams verlieren, die in der Nacht auf Dienstag gegen die Seattle Seahawks spielen (ab 0:55 Uhr LIVE auf ran.de).

Kyler Murray: Vom MVP zum Buhmann

Zwar stimmte bei den Cardinals in allen Mannschaftsteilen wenig, Kritik übte Kingsbury auch indirekt an seinem Quarterback: "Wir forcieren den Turnover und geben ihn dann sofort wieder her. Das können wir nicht machen, wenn wir Spiele gewinnen wollen", so der Head Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Gemeint war natürlich Kyler Murray und seine haarsträubende Interception, nur zwei Plays nach einem Fumble der Lions beim Stand von 17:3. Das Momentum wäre auf Seiten der Gäste gewesen, so wurde das Spiel mit dem 24:3 entschieden.

"Das ist nicht wer wir sind, das weiß ich", so Murray nach dem Spiel. Die ersten Wochen geben "K1" recht, nicht umsonst sind die Cardinals mit acht Siegen in Folge gestartet.

Doch der Trend spricht gegen die Mannen aus Glendale und vor allem gegen den Quarterback. Drei seiner letzten vier Starts verlor Murray, in diesem Zeitraum gelangen ihm nur drei Passing Touchdowns zu fünf Interceptions. Jene Interceptions unterliefen Murray alle, während er einem Rückstand hinterherlief.

Arizona Cardinals: Erinnerungen an 2020

Die aktuelle Situation erinnert an die vergangene Saison. Auch da war Kyler Murray großartig gestartet, die Cardinals hatten fünf Siege aus den ersten sieben Spielen geholt, nur um dann mit nur drei Siegen aus den verbleibenden neun Partien völlig einzubrechen.

Ähnlich leblos wie in den vergangenen Wochen der Saison 2020 präsentierten sich die Cardinals auch im Spiel gegen die Lions.

Doch davon wollte Murray nichts wissen: "Auf keinen Fall", sagte Murray auf die Frage, ob es Parallelen zum vergangenen Jahr geben würde. "Wir sind nicht annähernd so, wie wir im letzten Jahr waren und wir werden auch nicht erlauben, dass es dazu kommt", sagte der 24-Jährige selbstbewusst.

Schweres Restprogramm - Bye Week in den Playoffs schon futsch?

Selbstbewusstsein wird Murray mit seinen Cardinals auch brauchen, angesichts des schweren Restprogramms. In der kommenden Woche kommen die Indianapolis Colts ins "FirstEnergy" Stadium. Jene Colts, die zuletzt die New England Patriots niedergerungen haben, kommen ihrerseits mit einer breiten Brust.

Danach reisen die Cardinals nach Arlington, um gegen die Dallas Cowboys anzutreten und zum Saisonausklang gastieren die Seattle Seahawks in Arizona.

Die Playoffs sollten auch bei drei Niederlagen in den restlichen Spielen sicher sein, allerdings ist der erste Platz in der NFC und die Bye Week fast schon Geschichte.

Dort sitzen im Moment die Green Bay Packers. Die haben zwar nur einen Sieg mehr, jedoch haben sie das direkte Duell gewonnen und wären bei Gleichheit der Bilanz vorne. Die Cardinals müssten also zwei Spiele mehr gewinnen als die Mannen um Aaron Rodgers - bei noch drei verbleibenden Partien eher unwahrscheinlich.

Eine alte Weisheit besagt, dass man seinen besten Football im Dezember spielen muss.

Die Krise der Cardinals kommt also zum schlechtesten Zeitpunkt - und die kommenden Wochen entscheiden, ob diese ent- oder verschärft wird.

