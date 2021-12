Buffalo Bills at New England Patriots 33:21

Die Buffalo Bills haben sich im Division-Duell gegen die New England Patriots durchgesetzt. Quarterback Josh Allen warf dabei Pässe für 314 Yards und drei Touchdowns, war zudem mit 64 Rushing Yards der effektivste Läufer seiner Mannschaft. Wide Receiver Isaiah McKenzie war mit 125 Receiving Yards und einem Touchdown ebenfalls sehr effektiv.

Der ansonsten oft so überragende Patriots-Spielmacher Mac Jones erlebte einen rabenschwarzen Tag. Er brachte lediglich 14 seiner 32 Passversuche an den Mann, kam nur auf 145 Passing Yards, blieb ohne Touchdown und verbuchte zwei Interceptions. Der deutsche Fullback Jakob Johnson wurde einmal angeworfen und sorgte mit seinem Catch für einen Raumgewinn von neun Yards.

Detroit Lions at Atlanta Falcons 16:20

Die Detroit Lions waren dem dritten Saisonsieg nahe, als sie 2:18 Minuten vor Spielende durch einen eroberten Fumble noch einmal in Ballbesitz kamen. Backup-Quarterback Tim Boyle (187 Passing Yards) warf allerdings kurz vor der gegnerischen Endzone eine Interception.

Der deutsch-amerikanische Wide Receiver Amon-Ra St. Brown war mit einem Raumgewinn von insgesamt 110 Yards und einem Touchdown der effektivste Passempfänger der Lions. Zudem stellte er einen Franchise-Rekord auf: St. Brown ist der erste Spieler der Franchise-Geschichte, der als Rookie in vier aufeinanderfolgenden Spielen mehr als 70 Receiving Yards verbuchte.

Falcons-Quarterback Matt Ryan kam auf 215 Receiving Yards und einen Touchdown-Pass.

Los Angeles Chargers at Houston Texans 29:41

Der deutsche Kicker Dominik Eberle feierte bei seinem NFL-Debüt einen überraschenden Sieg mit den Houston Texans. Der gebürtige Franke trug elf Punkte dazu bei. Er verwandelte alle seine fünf Extrpunkte und zwei von drei Field Goals, das längste über 51 Yards. Auch Quarterback Davis Mills lieferte mit 254 Passing Yards und zwei Touchdown-Pässen ein starkes Spiel ab. Rex Burkhead erlief zudem 149 Yards und zwei Touchdowns.

Justin Herbert, der Quarterback der Chargers, warf zwar Pässe für 336 Yards und einen Touchdown, allerdings unterliefen ihm auch zwei Interceptions.

Baltimore Ravens at Cincinnati Bengals 21:41

Joe Burrow, der Quarterback der Cincinnati Bengals, war mit unglaublichen 525 Passing Yards und fünf Touchdown-Pässen der Schlüsselspieler beim Sieg über die Baltimore Ravens. Tee Higgins war mit 194 Receiving Yards und zwei gefangenen Touchdown-Pässen seine liebste Anspielstation. Auch Ja'Marr Chase präsentierte sich mit 125 Receiving Yards sehr effektiv.

Josh Johnson, der Backup-Quarterback der Ravens, kam auf beachtliche 304 Passing Yards, zwei Touchdown-Pässe und lediglich eine Interception. Tight End Mark Andrews fing Pässe für 125 Yards und einen Touchdown.

Jacksonville Jaguars at New York Jets 21:26

Die Jacksonville Jaguars brachten sich durch ihre Niederlage in Position, um möglicherweise zum zweiten Mal in Folge den Nummer-1-Pick des NFL Draft zu ergattern. Allerdings war ein Sieg gegen die New York Jets zum Greifen nahe. Der letzte Drive der Jaguars endete wenige Sekunden vor Spielende erst an der gegnerischen 1-Yard-Linie.

Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence kam auf 280 Passing Yards, blieb aber ohne Touchdown. Zach Wilson, der Spielmacher der Jets, verbuchte zwar lediglich 102 Passing Yards, warf aber einen Touchdown-Pass und gelangte zudem selber einmal in die Endzone, als er im Stil eines Running Back 52 Yards zurücklegte.

New York Giants at Philadelphia Eagles 10:34

Die Philadelphia Eagles deklassierten die New York Giants regelrecht. Quarterback Jalen Hurts warf für 199 Yards und zwei Touchdowns. Seine effektivste Waffe war DeVonta Smith mit 80 Receiving Yards und einem Touchdown.

Die Backup-Quarterbacks der New York Giants wussten nicht zu überzeugen. Mike Glennon warf für 93 Yards, Jake Fromm für nur 25 Yards. Auch Running Back Saquon Barkley war mit 15 Läufen für lediglich 32 Yards kein Faktor.

Tampa Bay Buccaneers at Carolina Panthers 32:6

Die Tampa Bay Buccaneers hatten mit den Carolina Panthers wenig Mühe. Tom Brady verbuchte 232 Passing Yards sowie einen Touchdown-Pass und blieb ohne Turnover. Auch Wide Receiver Antonio Brown sorgte nach abgesessener Sperre wegen seines offenbar gefälschten Covid-Zertifikats mit 101 Receiving Yards für ordentlich Raumgewinn. In der Defense überragte William Gholston mit 2,5 Sacks und zwei Tackles for Loss.

Cam Newton, der Quarterback der Panthers, fand überhaupt nicht zu seinem Spiel, brachte lediglich sieben seiner 13 Passversuche für 61 Yards an den Mann und warf eine Interception. Sam Darnold ersetzte ihn im Verlaufe des Spiels und warf immerhin für 190 Yards.

