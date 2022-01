München – Zwei Jahre Zeit hatte Matt Rhule bei den Carolina Panthers bislang, ein sportlicher Umschwung ist aber nicht zu erkennen. Er steht aktuell bei einer 10-21-Bilanz – und inzwischen immer mehr in der Kritik.

Selbst bei Besitzer David Tepper.

Der soll laut "The Athletic" nämlich "unglücklich" und "beschämt" sein, weil er Rhule mit einem Siebenjahres-Vertrag ausgestattet hat, der 62 Millionen Dollar wert ist.

Eine weitere Saison für Matt Rhule

Gleichzeitig ist Tepper aber wohl gewillt, Rhule eine weitere Saison zu gewähren. Keine Frage: Die Lage wird für den Head Coach immer prekärer.

Die Panthers hatten das Mega-Angebot für Rhule vor zwei Jahren auf den Tisch gelegt, um die New York Giants auszustechen, die auch an an dem damaligen College-Coach interessiert waren.

Rhule hatte zuvor lediglich 2012 in New York als Assistant Offensive Line Coach NFL-Erfahrung gesammelt und sich danach auf dem College einen Namen gemacht, die Programme der Temple- und der Baylor-Universität auf Vordermann gebracht.

In Charlotte hatten die Verantwortlichen gehofft, dass Rhule das Ruder ähnlich herumreißen könnte. Stattdessen wird der aktuelle Zustand des Teams in dem Bericht von einer Quelle als "riesiges Durcheinander" bezeichnet. Die Playoffs verpassen die Panthers zum vierten Mal in Folge, das Team ist nach einem verheißungsvollen 3-0-Start brutal abgestürzt, auch die Rückkehr von Quarterback Cam Newton erwies sich als Fehlgriff.

Matt Rhule: Kleinlicher Coach?

Außerdem soll Rhule sehr kleinlich sein, was Dinge rund um Football angeht. Ein genanntes Beispiel: Rhule soll sauer gewesen sein, weil ein Spieler vor einem Spiel ein Autogramm gab. Daneben hat er seinen Stab und seinen Kader mit vielen Verbindungen zu Temple und Baylor aufgebaut. Ein Team, das keine Erfahrungen in der NFL als Assistenten oder Koordinatoren vorweisen kann.

Angeblich sollen erste Spieler am Prozess des Umbruchs zweifeln.

Ein Agent, der mehrere Panthers-Spieler vertritt, erklärte zudem, dass das Team "weniger leistungsorientiert" sei als jedes andere Team, mit dem er bisher zu tun hatte.

Alles Punkte, die gegen Rhule sprechen. Und ihn für die nächste Saison schon jetzt unter Druck setzen.

