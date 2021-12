München/Green Bay – Es ist alles drin für die Cleveland Browns. Letztes Viertel, 50 Sekunden sind noch auf der Uhr. 22:24. Dritter Versuch an der 50-Yard-Line. 3rd & Ten. Baker Mayfield sieht Donovan Peoples-Jones – und wirft den Ball Rasul Douglas in die Hände.

Vorbei.

Während die Green Bay Packers ihren zwölften Saisonsieg feiern, schauen die Browns konsterniert auf ein Spiel der verpassten Möglichkeiten.

Für die Suche nach einem Sündenbock reicht bereits ein Blick auf die Statistiken. Denn die letzte Interception von Quarterback Mayfield war die vierte an diesem Abend, das vierte Weihnachtsgeschenk an die Packers. Nachdem der Packers-Spielmacher Aaron Rodgers die ersten drei Fehlwürfe anschließend jeweils zu einem Touchdown für sein Team verarbeitete, brach der letzte, der fraglos schmerzhafteste, den Browns endgültig das Genick.

Baker Mayfield nimmt Schlappe auf seine Kappe

Mayfield weiß das. Und tat das, was ein Anführer nach so einem Auftritt tun muss: Die Schlappe auf seine Kappe nehmen. Ohne wenn und aber.

"Ich erwarte von mir selbst, dass ich diese Würfe mache", sagte Mayfield, "und das habe ich nicht. Ich habe dieses Team verletzt."

Zwar warf Mayfield auch für 222 Yards und zwei Touchdowns, doch mit vier Interceptions gegen ein Team wie die Packers wirft man nicht nur Spiele, sondern am Ende auch die Playoffs weg. "Ich bin ein Quarterback in der NFL. Ich muss diese Würfe machen", so Mayfield, der die Würfe "uncharakteristisch" nannte.

Nun, an dieser Stelle dürften die Diskussionen Fahrt aufnehmen, ob dieses Spiel nicht eher charakteristisch für Mayfields Situation bei den Browns ist, auch wenn es das erste Mal war, dass er ein Viererpack an Turnover hinlegte.

Der frühere Nummer-eins-Pick wartet immer noch auf den großen Wurf, den endgültigen Durchbruch. In Cleveland scheiden sich traditionell die Geister an dem 26-Jährigen, seine bisherigen Saisons sind unter dem Strich in Ordnung. Unter seiner Führung wurden die Browns immerhin von der Lachnummer der Liga zu einem Team, das um die Playoff-Teilnahme spielt.

Doch reicht das?

Ein Vergleich: Rodgers unterliefen ebenfalls vier Interceptions. Allerdings in der ganzen Saison. Während Mayfield den Sieg verschenkte, zeigte Rodgers, wie man die Fehler des Gegner gnadenlos bestraft.

Großes Ego, große Erwartungen

Das Problem: Mayfield hat mit seinem großen Ego an den großen Erwartungen an ihn einen nicht zu unterschätzenden Eigenanteil, er bedient seine Ambitionen aber zu selten und nicht beständig genug. Und natürlich ist die Grundhoffnung bei einem Nummer-eins-Pick sowieso eine andere, als ein okayer Quarterback zu sein.

Mayfield spielt in seiner vierten Saison, für die Browns geht es nun auch um die Frage, ob sie die sportlichen Hoffnungen weiter auf den Schultern des streitbaren Spielmachers schultern. Wäre Mayfield das viele Geld, was er dann verdienen wird, wert? Ist er der Franchise Quarterback, denn die Browns seit einer halben Ewigkeit verzweifelt suchen, oder ist er es doch nicht? Ist mit ihm ein Angriff auf den Super Bowl möglich?

Zu den Diskussionen gehört auch, dass Mayfield in dieser Saison angeschlagen spielt, und nach einer Corona-Infektion rechtzeitig vor dem Packers-Spiel von der Covid-Liste gestrichen werden konnte.

Und natürlich geht es um mehr als Statistiken, Quarterback-Qualitäten setzen sich auch aus Faktoren wie Führung, Ansprache und Außendarstellung zusammen. Und am Ende ist Football immer noch ein Mannschaftssport.

Cleveland Browns: Postseason in Gefahr

Bevor das Team aber die brennenden Mayfield-Fragen für sich beantwortet, steht die aktuelle Postseason im Fokus, denn die ist bei einer 7:8-Bilanz in höchster Gefahr.

"Wir müssen uns um das Geschäft kümmern", sagte Mayfield. "Das Hauptaugenmerk liegt auf Pittsburgh. Ich werde aus meinen Fehlern lernen", betonte er.

Sonst könnte es eng werden. Für die Browns, aber möglicherweise auch für ihn.

Andreas Reiners

