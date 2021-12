München/New York - Trauriger Rekord in der NFL: Wie die Liga bekannt gab, wurden am Montag insgesamt 106 Spieler der 32 Teams auf die COVID-19/Reserve-Liste gesetzt. Insgesamt wurden im Dezember bisher 521 Spieler in das Corona-Protokoll aufgenommen.

74 aktive Spieler und 22 Athleten aus den Trainingsgruppen landeten auf der Corona-Liste, zehn weitere Spieler standen zudem bereits am Weihnachtswochenende im Protokoll, wurden von der Liga aber erst am Montag offiziell registriert. Zu den prominenten Zugängen gehören unter anderem die Wide Receiver Mike Evans von Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers sowie Julio Jones von den Tennessee Titans.

Nach den neuen COVID-19-Protokollen der NFL können vollständig geimpfte, asymptomatische Spieler von der Liste gestrichen werden, wenn sie innerhalb von 24 Stunden zwei negative Tests vorlegen.

Doch damit nicht genug.

NFL ändert wohl Quarantäne-Vorgehen

Die zuständigen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention in den USA (CDC) haben laut "Pro Football Talk" am Montag die Isolationszeit für Personen, die positiv getestet wurden, von zehn auf fünf Tage verkürzt.

Demnach könnten die NFL und ihre Spielergewerkschaft NFLPA in ihrem Bestreben, den Spielbetrieb trotz der aktuell extremen Coronafälle am Laufen zu halten, diese Änderung bald in ihren eigenen Protokollen umsetzen.

Dies würde bedeuten, dass ungeimpfte Personen, die positiv getestet wurden, nach den neuen Vorgaben nur noch fünf und nicht mehr zehn Tage isoliert werden müssen. Die Regelung würde auch erlauben, dass geimpfte Spieler, die positiv getestet wurden, bereits nach fünf Tagen zurückkehren können, auch wenn sie anschließend nicht erneut negativ getestet wurden.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.