München/Arlington - Den Gewinn der NFC East hatten die Dallas Cowboys schon vor dem Spiel gegen das Washington Football Team sicher. Trotzdem ließen es sich Quarterback Dak Prescott (330 Passing Yards, vier Touchdowns) und Co. nicht nehmen, mit dem 56:14-Erfolg ein Statement zu setzen.

Bereits im ersten Viertel fand der Dallas-Spielmacher Running Back Ezekiel Elliott mit einem 5-Yard-Pass für die ersten Punkte der Partie in der Endzone, kurze Zeit später fing Tight End Dalton Schultz den zweiten Cowboys-Touchdown des Tages. Ein Pick Six von DeMarcus Lawrence besiegelte die 21:0-Führung nach 15 Minuten.

NFL: Dallas dominiert Washington

Das Washington Football Team, bei dem Quarterback Taylor Heinicke keinen guten Tag erwischte (7/22 für 121 Yards, zwei Interceptions), erzielte in Person von Running Back Antonio Gibson den ersten Touchdown.

Doch die Antwort der Cowboys folgte prompt - zunächst lief Elliott in die Endzone, danach schraubte Prescott das Ergebnis mit zwei weiteren Touchdown-Pässen auf Terrence Steele und Amari Cooper in die Höhe und sorgte für eine komfortable 42:7-Halbzeitführung.

NFL: Prescott überzeugt mit vier Touchdowns

Auch die Special Teams der Texaner funktionierten, Chauncey Golston sicherte im dritten Viertel einen geblockten Punt in der Endzone. In der Folge bekam Prescott-Ersatz Cooper Rush einige Minuten, sein 9-Yard-Pass auf Malik Turner Mitte des vierten Viertels bedeuteten zugleich die letzten Dallas-Punkte der Partie. John Bates gelang mit einem Fumble Recovery in der Endzone der Cowboys lediglich Ergebniskosmetik.

Für die Cowboys geht es in der kommenden Woche gegen die Arizona Cardinals weiter, das WFT trifft auf die Philadelphia Eagles.

