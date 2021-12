München/Detroit - Nächstes Kapitel in der erfolgreichen Rookie-Saison für Amon-Ra St. Brown.

Der Wide Receiver der Detroit Lions wurde für seine Leistungen in den vergangenen Wochen von der NFL (Sonntag ab 18:30 Uhr live auf ProSieben und ran.de) mit dem Award für den Offensive Rookie of the Month ausgezeichnet.

NFL: Lions-Receiver Amon-Ra St. Brown dreht auf

In den vier Partien im Dezember gelangen dem Viertrundenpick 35 Catches für 340 Yard, davon vier in der Endzone. Hinzu kamen 24 Rushing Yards. Gegen die Minnesota Vikings sicherte der 22-Jährige den Lions mit einem Touchdown in letzter Sekunde zudem den ersten Sieg der Saison.

Der Preis zum Defensive Rookie of the Month ging an den Cowboys-Linebacker Micah Parson.

NFL: Players of the Month - Die Preisträger der AFC im Dezember

Offense: Patrick Mahomes (Quarterback, Kansas City)

Defense: Jerome Baker (Linebacker, Miami Dolphins)

Special Teams: Evan McPherson (Kicker, Cincinnati Bengals)

NFL: Players of the Month - Die Preisträger der NFC im Dezember

Offense: Arron Rodgers (Quarterback, Green Bay Packers)

Defense: Aaron Donald (Defensive Lineman, Los Angeles Rams)

Special Teams: Thomas Morstead (Punter, Atlanta Falcons)

