München - Droht der NFL das nächste Corona-Problem?

Eine ungewöhnlich hohe Anzahl an positiven Test veranlasst die Liga und die Spielergewerkschaft offenbar dazu, Änderungen an den Covid-Protokollen in Erwägung zu ziehen.

So berichtet "ESPN", dass es am Montag gleich 37 positive Tests gab. Zwar sind die Zahlen zu Wochenbeginn immer höher, weil dann auch alle geimpften Spieler und Mitarbeiter getestet werden, dennoch überrascht die Anzahl.

So wurden in den zwei Wochen vom 14. bis zum 27. November insgesamt 72 Menschen positiv getestet, gestern an nur einem Tag aber gleich 37.

Strengere Maßnahmen bei fünf NFL-Teams

Dem Bericht zufolge versendete die NFL am Montag ein Memo an alle Teams, verbunden mit der Aufforderung, dass alle Mitarbeiter der Stufen eins und zwei bis spätestens 27. Dezember eine Booster-Impfung erhalten müssen.

Bei den positiv getesteten Personen ist laut "ESPN" erstmalig auch eine Omikron-Variante dabei, diese soll bei einem Mitarbeiter des Washington Football Teams vorliegen.

Zudem sollen neben dem WFT auch die Falcons, Lions, Vikings und Bears ihre Maßnahmen verschärft haben. So werden dort nun unter anderem auch geimpfte Personen täglich getestet.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.