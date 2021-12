München – Die Jacksonville Jaguars haben eine Hand an der "1". Mal wieder.

Denn in der NFL ist ja bekanntlich der größte Verlierer der Saison gleichzeitig der größte Draft-"Gewinner", der den Nummer-1-Pick bekommt. Nach der Saison 2020 geht der wohl auch 2021 nach Florida.

Möglicherweise steht es sogar schon nach dem kommenden Spieltag fest, dass die Jags im Draft 2022 den Top-Pick haben.

Detroit Lions müssen gewinnen

Im Moment sind die Jaguars nach dem 21:26 bei den New York Jets bei einer 2-13-Bilanz. Verlieren sie am Sonntag bei den New England Patriots und gewinnen die Detroit Lions (2-12-1) um Wide Receiver Amon-Ra St. Brown bei den Seattle Seahawks, wäre den Jaguars der erste Pick im Draft vorzeitig sicher.

Es wäre aber sowieso eine Überraschung, wenn sich die Jaguars den Pick noch entgehen lassen würden. Im diesjährigen Draft hatte das Team Quarterback Trevor Lawrence ausgewählt. Unter dem inzwischen schon wieder entlassenen Trainer Urban Meyer war der Neustart aber misslungen.

Zwei Spieltage vor dem Ende der Regular Season haben die Jaguars in der Draft-Reihenfolge Platz eins inne vor den Lions, gefolgt von den Houston Texans, Jets und New York Giants (alle 4-11).

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.