München – Der Schnäuzer war enorm.

Formvollendet. Auf nahezu jedem Bild formatfüllend. Ein Ungetüm. So mächtig wie auch männlich. 1970er Jahre eben, da war ein riesiger Schnorres noch eine Art Statussymbol.

Bei Larry Csonka war er zugleich eine Art Versprechen. Eine Ansage für einen heißen Testosteron-Tanz. Denn der frühere Fullback war kein Elefant, sondern ein "Stier im Porzellanladen", wie der Bleacher Report vor einigen Jahren mal treffend titelte.

Einer der härtesten Spieler der NFL

Ein Typ, ein Brecher, eine echte Marke, würde man heute wohl sagen. Ein "Movember"-Model, wie er im Buche steht, wenn es die Aktion damals schon gegeben hätte. 1996 schaffte er es auf Platz 10 in "The NFL's 100 Toughest Players". Hart, härter, Csonka. Oder "Zonk", wie er auch genannt wurde.

Wer?

Die etwas Jüngeren werden sofort an die gleichnamige Niete der SAT.1-Spielshow "Geh aufs Ganze" denken. Wohl nur die etwas älteren Fans denken an die beeindruckende NFL-Karriere, die ihn von der Syracuse 1968 als Nummer-8-Pick zu den Miami Dolphins führte.

Und da Csonka am heutigen 25. Dezember 75 Jahre alt wird, blicken wir mal etwas weiter zurück in die reichhaltige NFL-Historie.

Denn mit den Dolphins schrieb er Geschichte, als das Team um Csonka unter dem legendären Head Coach Don Shula 1972 bis heute Unerreichtes schaffte: Auf dem Weg zum Super-Bowl-Sieg legten die Dolphins eine perfekte Saison hin – 17 Siege, keine Niederlage, und Csonka hatte mit seinen 1.117 Yards und sechs Touchdowns einen entscheidenden Anteil daran. Er trug die Offense, und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Es ist daher nur folgerichtig, dass die NFL die 1972er Dolphins 2019 zum besten Team der Geschichte benannt hat. "Perfektion ist Perfektion. Ende, hol dir eine Zigarre. Es gibt nur ein Team, das den Champagner trinkt", sagte Csonka.

"Einen Scheiß haben sie. Wir haben ihn uns geholt"

Und hatte eine Nachricht an die NFL für die Ernennung zum besten Team: "Wir haben uns das gottverdammte Ding verdient. Ich habe es satt, dass man mir sagt, sie hätten uns diesen Titel gegeben. Einen Scheiß haben sie. Wir haben ihn uns geholt", sagte Csonka. Und lachte dann: "Ich habe bei dem Thema keine emotionale Reaktion."

Von wegen! 2020 feierte er die Niederlage der bis dato ungeschlagenen Pittsburgh Steelers via Twitter. Damit der Rekord einer für die Ewigkeit bleibt.

Denn er gehört zu einem Großteil auch ihm. Er war jahrelang das Herzstück der auf Ballkontrolle ausgerichteten Dolphins-Offense und der Albtraum der gegnerischen Defense, sammelte alleine von 1971 bis 1973 hintereinander 1.051, 1.117 und 1.003 Yards.

In diesen drei Jahren erreichten die Dolphins drei Mal den Super Bowl, den sie 1972 und 1973 gewannen, beim zweiten Mal wurde Csonka MVP. 33 Mal trug er den Ball, stellte damals mit 145 Yards einen neuen Super Bowl-Rekord auf und erzielte zwei Touchdowns.

Wer sich ein Bild vom Spieler Csonka machen will, sollte sich ein YouTube-Video mit seinen Highlights anschauen. Wie er im Super Bowl VII den gefürchteten Redskins-Cornerback Pat Fischer im vollen Lauf locker und leicht beiseite schiebt.

Oder wie er von der halben Defense der Baltimore Colts angesprungen wird, wie ein Fels in der Brandung um sich schlägt und erst von fünf verzweifelten Verteidigern zu Fall gebracht werden kann.

Es ist kein Wunder, dass er sich seine Nase im Laufe seiner Karriere rund zehn Mal gebrochen hat. Wenn das Blut aus dem heute leicht deformierten Riechorgan floss, war das für ihn aber kein Grund, vom Feld zu gehen.

1972 rettete er die Serie der Dolphins in einem engen Spiel gegen die Vikings. Da glaubte er nach einem harten Tackle, dass er sich den Rücken gebrochen hat, und kroch vom Spielfeld. Die Schmerzen "vertrat" er sich am Spielfeldrand, ging zurück auf den Platz und bereitete kurz danach den siegreichen Touchdown mit einem Fake Handoff vor.

Im Lauf einen Safety K.o. geschlagen

Csonka ist wohl auch der einzige Back in der Geschichte der NFL, der wegen unnötiger Härte bestraft wurde, während er den Ball trug – er schlug im Lauf einen Safety K.o.

Man könnte es wie Miamis O-Line-Coach Monte Clark zusammenfassen: "Wenn Csonka auf Safari geht, kurbeln die Löwen ihre Fenster hoch."

Am Ende seiner Karriere, die er nach den Dolphins noch bei den New York Giants (1976 bis 1978) und zum Abschluss wieder bei den Dolphins (1979) verbrachte, stehen 8.081 Rushing Yards und 64 Touchdowns, bei seinen 1.891 Läufen leistete er sich lediglich 21 Fumbles. Dass er 1987 in die Hall of Fame aufgenommen wurde, versteht sich von selbst.

Das Herz der Miami Dolphins

"Csonka war der große Back, den wir brauchten, um unsere Offensive in Gang zu bringen", sagte sein früherer Coach Shula damals in einer Rede.

"Manche nannten unsere Offensive langweilig, konservativ, vorhersehbar, effizient, geschäftsmäßig. Ich nannte sie kurz und knapp effektiv. In unseren Super Bowl-Teams gab es jede Menge Intelligenz und Talent, aber ich weiß, wo das Herz schlug: Larry Csonka, Nummer 39."

Die bei den Dolphins nicht mehr vergeben wird.

Nach seiner Karriere verschwand er nicht von der Bildfläche, im Gegenteil. Mit seiner Rolle als Gastgeber der Game-Show "American Gladiators" (1990 bis 1993) wurde er endgültig Kult.

2014 wurde er von einem Online-Portal bei den 25 maskulinsten Schnäuzern im TV auf Platz sechs gewählt, denn der Schnäuzer war natürlich immer noch enorm.

Und das ist er auch heute noch, mit 75. Der bleibt, genau wie seine Erfolgsgeschichte.

Andreas Reiners

