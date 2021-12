Minnesota/München – Die Minnesota Vikings haben sich im Thursday Night Game mit 36:28 gegen die Pittsburgh Steelers durchgesetzt.

In der ersten Hälfte deutete sich ein souveräner Sieg der Vikings an, die zur Halftime mit 23:0 vorne lagen und im dritten Spielabschnitt auf 29:0 erhöhten. Doch es wurde noch einmal spannend: Die Steelers fanden im letzten Viertel in die Partie, verbuchten im letzten Spielabschnitt 21 Punkte und verkürzten den Rückstand 4:19 Minuten vor Ende bis auf acht Punkte.

Weil der Angriffszug der Vikings daraufhin erfolglos blieb, kam Pittsburgh 2:11 Minute vor Spielende noch einmal in Ballbesitz. Die Steelers kamen bis an die gegnerische 12-Yard-Linie, doch der letzte Pass von Quarterback Ben Roethlisberger war unvollständig.

Dalvin Cook war der Mann des Spiels

Roethlisberger warf für 308 Yards, drei Touchdown-Pässe und eine Interception. Najee Harris war mit 94 Rushing-Yards und einem Touchdown sehr effektiv.

Kirk Cousins, der Spielmacher der Vikings, erlebte eher eine durchwachsene Partie. Er warf zwar für 206 Yards und zwei Touchdowns, allerdings unterliefen ihm auch zwei Interceptions. Der Mann des Spiels war Running Back Dalvin Cook mit 205 Rushing-Yards und zwei Touchdowns.

Die Vikings stehen bei einer Bilanz von sechs Siegen und sieben Niederlagen. Die Steelers haben eine Bilanz von 6-6-1.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.