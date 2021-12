München - Auch in der Saison 2021 bleibt Corona ein ständiger Begleiter in der NFL.

Nach mehreren Großausbrüchen in unterschiedlichen Teams wurden in dieser Spielzeit bereits einzelne Partien verlegt. Dass es hier allerdings keine einheitlichen Regeln gibt, wann genau Spiele verlegt werden können, stößt vor allem den New Orleans Saints sauer auf.

Keine Verlegung trotz 22 Spielern auf Covid-Liste

"Hätten wir sieben oder acht Fälle gehabt, wäre es ja kein Problem gewesen", schimpfte Saints-GM Mickey Loomis nach der deutlichen Pleite gegen die Miami Dolphins. Weil unter anderen die beiden Quarterbacks Taysom Hill und Trevor Siemian nicht mitwirken konnten, musste mit Ian Book ein unerfahrener Rookie unverhofft sein NFL-Debüt geben.

"Wenn man allerdings 18 Fälle im Team und vier im Practice Squad hat, ist das einfach zu viel. Es war nicht fair unseren Spielern gegenüber. Und ganz sicher nicht gegenüber den Fans", polterte Loomis bei "WWL Radio."

So sehen sich die Saints vor allem benachteiligt, weil bei größeren Ausbrüchen in anderen Teams schneller seitens der NFL reagiert wurde. Um den Spielern mehr Zeit zu geben, einen negativen Coronatest vorlegen zu können, wurden die Spiele der Cleveland Browns, der Los Angeles Rams und des Washington Football Teams einen Spieltag früher von Sonntag auf Montag bzw. Dienstag verschoben.

"Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Diese Entscheidungen werden ja ganz oben getroffen. Uns wurde ziemlich schnell gesagt, dass wir unter allen Umständen spielen müssten. Das war die ganze Lösung. Nach dem Motto: Können wir natürlich blöd finden, aber es würde nichts ändern", gab Loomis weiter an.

NFL passt Corona-Regeln an

Dass im Laufe der Saison ein ähnlicher Fall auftritt, ist mittlerweile unrealistisch. Nach Anpassung der Corona-Protokolle müssen Spieler nach einem positiven Test nur noch fünf Tage in Quarantäne und müssen keinen negativen Test mehr nachweisen.

Dass diese Entscheidung nur wenige Tage nach der Saints-Pleite gefällt wurde, dürfte Loomis und. Co nur bedingt glücklicher stimmen.

