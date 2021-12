München/New York - Die New York Giants setzen 2022 zu ihrem x-ten Neuanfang an. Auch wenn er diesmal etwas kleiner ausfällt. Denn bei dem Umbruch vertrauen sie weiter auf Trainer Joe Judge und Quarterback Daniel Jones. Das berichtet ESPN.

Judge ist seit 2020 Coach der Giants, nach einer 6:10-Saison werden die Giants auch 2021 die Playoffs verpassen, das Team steht aktuell bei 4:10. Zuletzt gelang 2016 der Einzug in die Postseason, damals gab es auch letztmals eine positive Bilanz.

Daniel Jones: Noch nicht der Franchise Quarterback

Jones wurde 2019 im Draft an sechster Stelle ausgewählt, konnte bislang aber noch nicht nachhaltig unter Beweis stellen, dass er tatsächlich der Franchise Quarterback ist, den die Giants haben wollen. In 37 Spielen als Starter kommt er auf eine 12:25-Bilanz, er warf insgesamt für 8.398 Yards, 45 Touchdowns und 29 Interceptions.

Er ist seit Woche 13 am Nacken verletzt und wird auch den Rest der Saison verpassen.

Wie ESPN weiter berichtet, sollen in den kommenden Wochen mit den Verantwortlichen in der Franchise Gespräche geführt werden, was in den vergangenen Saisons alles schiefgelaufen ist. Judge soll bei den Gesprächen eine Schlüsselrolle einnehmen.

Eine personelle Konsequenz gibt es aber möglicherweise: Laut ESPN könnte General Manager Dave Gettleman nach vier Saisons aufhören. Er hat es in dieser Zeit nicht geschafft, durch Trades oder den Draft ein Team aufzubauen, das um die Playoffs spielen kann.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.