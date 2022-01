München - Sechs Spiele bestritt Odell Beckham Jr. für die Cleveland Browns in dieser Saison. Zu Buche standen am Ende 17 Catches für 232 Yards.

Seit OBJ als Free Agent zu den Los Angeles Rams gewechselt ist, kommt er in ebenfalls sechs Spielen auf 20 Catches für 248 Yards. Nicht wahnsinnig viel mehr also. Dennoch gibt es einen entscheidenden Unterschied: In L.A. stehen bereits vier Touchdowns zu Buche, in Cleveland gelang nicht ein einziger.

"In den vergangenen Jahren habe ich mich beraubt gefühlt. Ich habe die Endzone verpasst, und es war einfach nicht so nahtlos, wie es sein könnte und sollte", bilanzierte er bei "ESPN" die Zeit bei den Browns unter Quarterback Baker Mayfield und konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen.

"Ich bin jemand, der das Gefühl hat, dass ich in jedem Spiel ein- oder zweimal punkten sollte. Ich habe das Gefühl, dass ich in jedem einzelnen Spiel 100 Yards erzielen kann", so OBJ weiter.

Odell Beckham Jr. bei Rams glücklich

Zwar kommt er aktuell bei den Rams auf durchschnittlich weniger Receptions und Yards, dennoch ist der Passempfänger deutlich zufriedener. "Ich bin einfach glücklich, dass ich an einem Ort bin, an dem ich Spaß habe. Ich habe einfach wieder Spaß am Footballspielen."

Bei den Rams ist der 29-Jährige zwar nur der zweite Receiver hinter Cooper Kupp, ein Problem ist das für ihn aber mitnichten.

"Ich finde all die Gespräche über mich als egoistischen Spieler witzig. Die Leute sagen alles mögliche, aber sie haben keine Ahnung", sagte er.

