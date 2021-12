Köln (SID) - Die Siegesserie des deutschen Football-Spielers Jakob Johnson mit den New England Patriots in der NFL ist gerissen. Nach zuletzt sieben Siegen in Serie unterlagen die Patriots den Indianapolis Colts mit 17:27. New England brauchte lange, um überhaupt ins Spiel zu finden. Alle 17 Punkte erzielte das Team von Coach Bill Belichick im letzten Quarter.

Pats-Quarterback Mac Jones brachte nur 26 seiner 45 Pässe an seine Receiver und kam auf insgesamt 299 Yards Raumgewinn. Neben zwei Touchdown-Pässen warf er auch zwei Interceptions. Überragender Akteur der Colts war Running Back Jonathan Taylor mit 170 erlaufenen Yards und einem Touchdown.